РФ тероризує Київ, під ударом багатоповерхівки: є багато постраждалих

Внаслідок ворожої атаки вже вдруге за останні кілька годин в Києві постраждала багатоповерхівка.

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Російські удари по Києву майже не припиняються / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

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РФ атакувала дронами столицю

Внаслідок атаки є постраждалі

На місці падіння БпЛА виникла пожежа

Близько 12:22 9 вересня країна-агресор Росія запустила на Київ реактивні дрони. Через кілька хвилин у столиці прогриміли вибухи, в небо здійнявся стовп густого диму.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, БпЛА впав на багатоповерхівку у Дніпровському районі. Виникла пожежа. Екстрені служби прямують на місце.

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Станом на 13:17 відомо про 9 постраждалих у столиці. Згодом Кличко оновив інформацію щодо пожежі.

"У Дніпровському районі загоряння в складській будівлі внаслідок падіння БпЛА", - написав він.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

О 13:43 у місцевих Telegram-каналах повідомили про нові звуки вибухів у Києві, попри те, що повітряна тривога у столиці закінчилася. Наразі місцева влада цю інформацію не прокоментувала.

Скільки ще можуть тривати атаки РФ на Київ

Главред писав, що за словами військового оглядача Олексія Гетьмана, денні атаки реактивними безпілотниками по Києву можуть тривати ще кілька тижнів. Водночас він вважає, що нинішній рівень інтенсивності не може зберігатися безкінечно, оскільки Україна готує відповідні заходи.

Гетьман пов’язує можливе завершення нинішнього циклу не лише з російськими ресурсами. Окремим чинником він називає потенційну відповідь України, яка, за його оцінкою, може вплинути на готовність РФ продовжувати атаки по українських містах.

Удари РФ по Києву - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вранці 9 вересня у Дарницькому районі Києва зафіксували влучання дрона у 16-поверховий будинок. Внаслідок атаки постраждали 4-ро людей.

Раніше повідомлялося, що протягом ночі та дня 8 вересня в столиці постраждали 23 людини. 14 поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень. Троє з них - у важкому стані.

Напередодні стало відомо, що вдень 8 вересня ударний дрон влучив у будівлю телеканалів "Ми-Україна" та "Ми-Україна+" у Києві - у момент, коли редакція працювала в прямому ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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