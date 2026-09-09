В Україну увірвалося 'бабине літо': наскільки підвищиться температура

Ви дізнаєтеся:
- Де в Україні 10 вересня буде найтепліше
- Які області накриють невеликі дощі
Погода в Україні завтра, 10 вересня, здебільшого буде теплою, подекуди навіть літньою. Максимальна температура повітря становитиме +25+30 градусів. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.
Проте наближення холодного атмосферного фронту із заходу Європи спричинить невелике похолодання у західних областях України. У четвер там буде +17+22 градуси.
"Лише у Чернівецькій області ще побуде літо, до +28 градусів. Високий атмосферний тиск домінуватиме завтра в Україні, без опадів переважно, але ось у західних областях він знизиться і там пройдуть невеликі дощі", - зауважила Діденко.
Погода в Києві 10 вересня
У четвер у столиці очікується спекотна погода. Найвища температура повітря досягне впродовж дня +28+30 градусів. Опади в Києві 10 вересня малоймовірні, лише надвечір можливий невеликий дощ.
"Хочу зауважити, що із найближчої перспективи, завтрашній день у Києві буде найспекотнішим, адже надалі очікується зниження температури повітря, проте до справжніх холодів ще далеко", - додала синоптик.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що погоду в Україні 9 вересня визначатиме антициклон та область високого атмосферного тиску. Від заходу до сходу, від півночі до півдня дощів не передбачається, а погода буде сонячною та малохмарною.
Раніше повідомлялося, що упродовж тижня, з 7 по 13 вересня, в Україні погода буде переважно теплою, подекуди спекотною, з короткочасними дощами і слабким туманом.
Напередодні стало відомо, що середня місячна температура повітря в Україні в вересні прогнозується у межах +11+18 градусів, що близько до норми. Водночас місячна кількість опадів очікується у межах 37–76 мм, а у Карпатах 74–106 мм.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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