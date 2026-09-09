У Росії висунули нову цинічну вимогу щодо України: чого хоче Кремль

В МЗС назвали прийнятний для РФ варіант створення "буферної зони".

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У Росії вкотре підтвердили, що зупиняти війну Кремль не хоче / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Що заявив Лавров:

"Буферну зону" для уникнення конфліктів в майбутньому треба створити в Україні

Москва відкрита до дипломатичних зусиль для закінчення війни

Армія РФ не буде припиняти бойові дії та удари по Україні під час переговорів

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що країні-агресору Росії потрібні гарантії безпеки і щоб війна не повторилася у майбутньому потрібно створити так звану "буферну зону".

Як повідомляють російські ЗМІ, очільник МЗС РФ цинічно запропонував створити її саме на території України.

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"Усі міркують, що Росії потрібна буферна зона. Нехай Україна стане цим буфером", - зазначив Лавров.

Росія не буде припиняти обстріли і бойові дії попри переговори

Окремо Лавров прокоментував питання мирного врегулювання війни. За його словами, для Кремля переговори не є приводом для припинення ударів по Україні та бойових дій в цілому.

Російський міністр пояснив таку позицію тим, що Москва нібито "відкрита" до дипломатичного шляху закінчення війни, але паралельно буде "вирішувати завдання" військовим шляхом.

Як на переговори вплинув візит спецпредставників Трампа до Києва

Главред писав, що за словами Ігоря Рейтеровича, перший візит спецпредставників Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва радше створив основу для відновлення переговорів, ніж приніс конкретні домовленості. Для американської сторони ця поїздка мала передусім ознайомчий та оціночний характер.

Водночас експерт вважає головним результатом зустрічі саме відновлення можливості дипломатичного діалогу. Ппісля тривалої паузи у переговорах американські представники мали з’ясувати, чи готові сторони повернутися до цього процесу.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Путін не пішов на поступки в переговорах щодо мирної ініціативи Дональда Трампа і, за даними західних чиновників, готується посилити тиск на Україну протягом зими.

Раніше стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо заявив про появу можливості відновити мирні переговори між Україною та Росією - після того, як американські представники провели зустрічі в Києві та Москві.

Напередодні повідомлялося, що Сполучені Штати разом з Україною шукають оновлені підходи до завершення війни, оскільки ситуація на фронті та в повітрі суттєво змінилася від часу обговорення попередніх мирних пропозицій.

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Про персону: Сергій Лавров Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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