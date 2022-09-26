Росія атакувала Одеську область дронами-камікадзе: спалахнула потужна пожежа

На Одещині спалахнула пожежа через атаку дронів-камікадзе / Фото t.me/Bratchuk_Sergey

Вночі 26 вересня російські окупанти знову атакували Одеську область дронами-камікадзе. Спалахнула пожежа. Про це повідомив у Telegram спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

Два дрони влучили в об'єкт військової інфраструктури. Один - знищений силами протиповітряної оборони.

В результаті масштабної пожежі й детонації боєприпасів організована евакуація цивільного населення.

За попередніми даними, постраждалих немає. Боротьба з вогнем та рятувальна операція тривають.

Як повідомляв Главред, 25 вересня російські окупанти також атакували місто за допомогою іранських дронов-камікадзе. Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста.

В Одесі в п'ятницю, 23 вересня, лунали звуки стрілянини прямо в центрі міста. Над містом літали ворожі безпілотники, які намагалися збити засоби ППО.

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