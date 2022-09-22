Під обстрілами рятував захисників Маріуполя: з полону повернувся талановитий хірург і рефері

Дмитро Кубряк був у полоні понад п'ять місяців / Фото facebook.com/andriy.pavelko, СБУ

В рамках обміну полоненими між Росією та Україною, який відбувся 21 вересня, додому повернувся футбольний 33-річний суддя і лікар Дмитро Кубряк. У мирний час він поєднував професію рефері (працював на поєдинках Першої ліги) і талановитого хірурга.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Дмитро, попри обстріли і масові бомбардування, рятував життя захисників Маріуполя. 12 квітня потрапив у полон до окупантів і перебував там понад 5 місяців.

Про повернення Кубряка на своїй сторінці у Facebook розповів президент УАФ Андрій Павелко, повідомивши, що футбольний арбітр і хоробрий лікар-нейрохірург звільнений з полону.

"Звільнений разом з іншими героями-захисниками Маріуполя, серед яких є футбольні ультрас різних українських клубів, та їхніми військовими керівниками Денисом Прокопенком ("Редис"), Сергієм Волинським ("Волина") і Святославом Паламарем ("Калина")", – написав Павелко.

Дмитро Кубряк звільнений з полону / Фото facebook.com/andriy.pavelko

Обмін полоненими між Україною та Росією

Увечері 21 вересня стало відомо, що в рамках обміну полоненими з Росією Україна повернула 215 військових, зокрема і 108 бійців "Азова" .

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому повернулися всього 188 героїв "Азовсталі" і Маріуполя. Восьмеро з них були поранені під час російського теракту в Оленівці.

"В цілому 215 героїв! Це воїни Нацгвардії, нашої армії, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, терроборонівці, працівники СБУ та інші", - сказав Зеленський.

В. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на Віктора Медведчука - кума російського диктатора Володимира Путіна.

Пізніше був опублікований повний список українських військовополонених, яких обміняли на росіян.

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