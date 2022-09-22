Під обстрілами рятував захисників Маріуполя: з полону повернувся талановитий хірург і рефері

12 квітня 33-річний футбольний суддя і лікар Дмитро Кубряк потрапив у полон до російських окупантів і перебував там понад п'ять місяців.
В рамках обміну полоненими між Росією та Україною, який відбувся 21 вересня, додому повернувся футбольний 33-річний суддя і лікар Дмитро Кубряк. У мирний час він поєднував професію рефері (працював на поєдинках Першої ліги) і талановитого хірурга.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії Дмитро, попри обстріли і масові бомбардування, рятував життя захисників Маріуполя. 12 квітня потрапив у полон до окупантів і перебував там понад 5 місяців.
Про повернення Кубряка на своїй сторінці у Facebook розповів президент УАФ Андрій Павелко, повідомивши, що футбольний арбітр і хоробрий лікар-нейрохірург звільнений з полону.
"Звільнений разом з іншими героями-захисниками Маріуполя, серед яких є футбольні ультрас різних українських клубів, та їхніми військовими керівниками Денисом Прокопенком ("Редис"), Сергієм Волинським ("Волина") і Святославом Паламарем ("Калина")", – написав Павелко.
Обмін полоненими між Україною та Росією
Увечері 21 вересня стало відомо, що в рамках обміну полоненими з Росією Україна повернула 215 військових, зокрема і 108 бійців "Азова" .
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому повернулися всього 188 героїв "Азовсталі" і Маріуполя. Восьмеро з них були поранені під час російського теракту в Оленівці.
"В цілому 215 героїв! Це воїни Нацгвардії, нашої армії, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, терроборонівці, працівники СБУ та інші", - сказав Зеленський.
В. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на Віктора Медведчука - кума російського диктатора Володимира Путіна.
Пізніше був опублікований повний список українських військовополонених, яких обміняли на росіян.
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