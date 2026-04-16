РФ завдала удару по житлових районах Києва: що зруйновано та де сталися пожежі — останні дані

Найбільше наслідків зафіксовано в Подільському районі столиці.

https://glavred.net/ukraine/rf-udarila-po-zhilym-rayonam-kieva-chto-razrusheno-i-gde-byli-pozhary-svezhie-dannye-10757030.html Посилання скопійоване

Удар по столиці 16 квітня 2026 року: що відомо про наслідки атаки РФ на Київ

Коротко:

Руйнування зафіксовано в п'яти районах Києва

З-під завалів врятували жінку та дитину

У столиці 5 загиблих, серед них - дитина, 21 людина постраждала

У ніч на 16 квітня РФ завдала ракетного удару по Києву. Мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки станом на 5:00.

Подільський район. Сталося влучання в нежитлову будівлю. Також зафіксовано падіння уламків у кількох місцях. В одному з них у житловому будинку сталася пожежа на першому поверсі.

відео дня

В іншому багатоповерховому будинку пошкоджено вікна. Також уламки частково зруйнували триповерхову будівлю міні-готелю та пошкодили сусідні будинки.

Уламки ракети влучили у 6-й поверх 16-поверхового житлового будинку.

Внаслідок падіння уламків частково зруйновано приватний будинок. З-під завалів врятували дитину та її матір.

Оболонський район. Пошкоджено офісну будівлю з подальшим горінням конструкцій та припаркованих автомобілів. В результаті повторного обстрілу постраждали 4 медики.

Дніпровський район. Виявлено уламки ракети на відкритій території.

Деснянський район. Врезультаті падіння уламків ракети сталося загоряння у двоповерховому житловому будинку.

Уламки ракети також впали у двох місцях у Шевченківському районі — на території біля житлового будинку та на дитячому майданчику за іншою адресою. Пожеж не сталося.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Оновлено. О 6:42 у ДСНС уточнили, що в Києві 5 загиблих, серед них - дитина, 21 людина постраждала внаслідок російського обстрілу.

Зафіксовані руйнування у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах.

Оболонський район: сталось загорання припаркованих автомобілів, пошкоджено поряд розташовану складську будівлю, шиномонтаж та будівлю магазину. На жаль, 2 людини загинули, також постраждали 6 осіб, з яких 4 працівники швидкої допомоги та 2 працівники поліції, які прибули на місце.

Подільський район: на одній із локацій сталося влучання на відкритій території, внаслідок чого відбулось руйнування фасадів житлових будинків, під завалами одного з будинків було виявлено 2 загиблих, одна з яких дитина 12 років, ще 3 особи отримали поранення склом.

На іншій локації є руйнування фасаду двох готелів та прилеглих будинків. Дві людини постраждали.

За іншою адресою влучання перед житловими будинками, відбулось руйнування фасадів, в деяких будинках заблоковані двері, було виявлено 3 потерпілих.

Також за іншою адресою сталось руйнування одноповерхового житлового будинку, із під завалів було врятовано 2 людини, серед яких 1 дитина.

Ще на одній локації влучання в 6 поверх шістнадцяти поверхового будинку, на свіже повітря було евакуйовано 10 осіб. На щастя, без пожежі та постраждалих.

Деснянський район: сталось загоряння в двоповерховому житловому будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Шевченківський район: влучання на дитячому майданчику та біля житлового будинку, обійшлось без постраждалих.

На місці працюють рятувальники та відповідні служби міста.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Вранці РФ атакувала Київ дронами

Вранці 16 квітня у столиці знову оголосили повітряну тривогу, цього разу через атаку ворожих дронів. У місті пролунали вибухи.

У Києві працювали сили ППО.

Як повідомив Кличко, у Подільському районі ворожий БПЛА буквально влетів у 18-поверхівку.

"Летів дуже низько. Екстрені служби прямують на місце", - написав він.

Кличко також уточнив, що минулої ночі в результаті атаки ворога на столицю загинуло 4 людей. Серед них – 12-річний хлопчик.

Постраждали 45 мешканців міста. 26 з них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно (зокрема двом дітям).

Удари РФ по Україні — останні новини

Як писав Главред, 15 квітня в Росії зафіксували виліт стратегічної авіації, що може вказувати на підготовку ракетного удару. За попередніми даними, з авіабази "Оленя" злетіли чотири літаки Ту-95МС.

У ніч на 16 квітня Київ зазнав масованої ракетної атаки з боку російських військ із застосуванням балістичної зброї. У столиці прогриміла серія вибухів, працювали сили протиповітряної оборони.

Вночі на 15 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала портову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. В результаті "прильотів" зафіксовано пожежі, пошкоджено складські та адміністративні будівлі.

Вночі на 15 квітня російські окупанти завдали удару по Дніпру. В результаті ворожої атаки в адміністративній будівлі сталася пожежа. Одна людина отримала поранення.

Російські війська атакували Черкаську область ударними безпілотниками. Щонайменше троє людей поранені.

Також окупанти тричі за ніч атакували промислову зону міста Суми за допомогою дронів. Під час гасіння пожежі рятувальники опинилися під повторними ударами окупантів.

Інші новини:

Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред