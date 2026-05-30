Зливи та грози відступатимуть: відома дата раптового потепління

Ангеліна Підвисоцька
30 травня 2026, 19:52
Погода в Сумах буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +4 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 31 травня / фото: unsplash.com

Погода в Україні 31 травня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 31 травня у більшості областей буде прохолодно. Температура повітря підвищиться до +24 градусів. Найхолодніше буде у Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях. Там температура повітря впаде до 10-13 градусів. На вихідних практично повсюди будуть дощі. Потепління прийде в Україні з 1 червня.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

В Україні 31травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами у північних, східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті. На сході та північному сході буде туман. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 4-9°, вдень 12-17°; у західних та Одеській областях вночі 8-13°, вдень 16-21°", — йдеться в повідомленні.

За даними meteoprog, 31 травня в Україні буде достатньо тепло. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підніметься до +9...+22 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +4...+13 градусів.

У Києві 31 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 4-9°, вдень 12-17°; у Києві вночі 7-9°, вдень 13-15°", — повідомляє Укргідрометцентр.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що 29 травня в Україні продовжиться період холодної погоди. Вночі істотних опадів не передбачається. Вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози.

Нагадаємо, Главред писав, що сьогодні, 27 травня погода в Україні буде дощовою. Найтепліше буде на території південних та південно-західних областей. Там температура повітря підвищиться до 25-28 градусів тепла.

Напередодні стало відомо, що на Одеську область насувається циклон Jule, який принесе погіршення погоди та зниження температури повітря. Він прийде на зміну антициклону Alexander.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

