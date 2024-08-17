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РФ вдарила по житлових багатоповерхівках Мирнограда: є загиблі та поранені

Олексій Тесля
17 серпня 2024, 18:52
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Росіяни потрапили в недобудований 9-поверховий будинок, розповів Вадим Філашкін.
Мирноград
РФ вдарила по житлових будинках Мирнограда / t.me/VadymFilashkin

Російські окупаційні війська в суботу скинули керовану авіабомбу на дев'ятиповерховий недобудований житловий будинок у Мирнограді Донецької області.

Унаслідок чого вже відомо про одного загиблого і постраждалих, повідомив глава ОВА Вадим Філашкін. Він також опублікував відповідне фото.

"Щонайменше 3 людини поранені внаслідок обстрілу Мирнограда. Сьогодні ввечері місто знову потрапило під ворожий вогонь. Росіяни влучили в недобудовану 9-поверхівку", - сказано в його телеграм-каналі.

відео дня

За словами Філашкіна, достовірно відомо про трьох поранених. Ймовірно, є й інші постраждалі. Наразі ця інформація встановлюється.

"Рятувальна операція триває. Будьте відповідальні! Евакуюйтеся!" - підкреслив глава ОВА.

Пізніше він додав, що вже відомо про одного загиблого і чотирьох поранених.

Дивіться відео - РФ вдарила по Мирнограду:

Скріншот
/ Скриншот

Що таке КАБ?

КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.

Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.

Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Удари РФ по території України - останні новини по темі

Нагадаємо, російські окупанти раніше атакували Україну шахедами. У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу.

Відомо, що ППО вдалося збити всі російські "Шахеди". Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Крім того, під час масованої атаки на Київ, яка, за спостереженнями аналітиків, стала рекордною за кількістю використаних дронів, Росія застосувала новий тип удару.

РФ вдарила по житлових багатоповерхівках Мирнограда: є загиблі та поранені
/ Інфографіка: Главред

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