РФ вдарила по житлових багатоповерхівках Мирнограда: є загиблі та поранені

Росіяни потрапили в недобудований 9-поверховий будинок, розповів Вадим Філашкін.

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РФ вдарила по житлових будинках Мирнограда / t.me/VadymFilashkin

Російські окупаційні війська в суботу скинули керовану авіабомбу на дев'ятиповерховий недобудований житловий будинок у Мирнограді Донецької області.

Унаслідок чого вже відомо про одного загиблого і постраждалих, повідомив глава ОВА Вадим Філашкін. Він також опублікував відповідне фото.

"Щонайменше 3 людини поранені внаслідок обстрілу Мирнограда. Сьогодні ввечері місто знову потрапило під ворожий вогонь. Росіяни влучили в недобудовану 9-поверхівку", - сказано в його телеграм-каналі.

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За словами Філашкіна, достовірно відомо про трьох поранених. Ймовірно, є й інші постраждалі. Наразі ця інформація встановлюється.

"Рятувальна операція триває. Будьте відповідальні! Евакуюйтеся!" - підкреслив глава ОВА.

Пізніше він додав, що вже відомо про одного загиблого і чотирьох поранених.

Дивіться відео - РФ вдарила по Мирнограду:

/ Скриншот

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

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Нагадаємо, російські окупанти раніше атакували Україну шахедами. У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу.

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/ Інфографіка: Главред

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