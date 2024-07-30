РФ готує найближчим часом комбіновану атаку: Плетенчук попередив про загрози

Дмитро Плетенчук заявив, що у морі перебувають три ворожі російські підводні носії ракет.

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РФ готує масовану атаку по Україні / колаж: Главред, фото: unsplash, скріншот: map.ukrainealarm

Речник Військово-Морських сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук заявив про те, що найближчим часом країна-агресорка Росія планує нову масовану комбіновану атаку по Україні.

"Ми постійно готуємося до чергового масованого обстрілу. Тим паче давно його вже не було. Так, якщо ми бачимо в морі носії в певній кількості, зазвичай, це може передувати комбінованому обстрілу. Тому що самостійні атаки крилатих ракет зазвичай не досягають великого успіху. Іноді відсоток збиття їх сягає 100. Є друга версія, що це, можливо, навчання", - повідомив Плетенчук в ефірі телемарафону.

Він також зазначив, що навчання часто завершуються стрільбами, що також стало практикою. Зараз у морі перебувають три ворожі російські підводні носії ракет.

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"Це всі підводні носії, які є у ворога в азово-чорноморському регіоні. Так, вони можуть мати на борту в загальній кількості до 12 ракет. Так, якщо паралельно відбувається спорядження літаків, можлива комбінована атака. Як і завжди, не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги", - наголосив речник.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Нагадаємо, що РФ обстріляла Харків ракетами С-300. Вранці 24 липня окупанти завдали потужних ударів по місту. Перший удар припав на промислову зону одного з районів Харкова. Інший удар припав на район приватного сектора, почалась пожежа в одному з будинків.

18 липня пролунали потужні вибухи в Одесі. Моніторингові канали повідомляли про те, що росіяни атакували Одесу балістичними ракетами Іскандер-М. Пізніше стало відомо про те, що українська ППО збила ворожу ракету над Одещиною.

Країна-агресорка Росія вдарила по Україні ракетами і безпілотниками. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що вдалося збити всі дрони, а також дві ракети з трьох. Більшість цілей було знищено на східному напрямку - у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".

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