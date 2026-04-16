Росія не має сил для масштабного штурму Слов'янська та Краматорська, вважає Майкл Кофман.

Ймовірний сценарій розвитку ситуації на фронті

Головне:

Росія навряд чи зможе підтримувати інтенсивність наступальних операцій

Основні напрямки атак РФ залишаться колишніми

У 2026 році Росія навряд чи зможе підтримувати таку ж інтенсивність наступальних операцій на фронті, як минулого року, вважають експерти.

Основні напрямки атак, ймовірно, залишаться колишніми — Донецька та Запорізька області, де противник намагається просунутися й оточити українські позиції, повідомляє Суспільне.

"Що стосується фронту, то основні напрямки, думаю, залишаться колишніми. Тривають бої за позиції на схід від річки Оскол. Складний ділянка, на мій погляд, — це бої навколо Лимана. Україна ефективно його захищає, але росіяни намагаються обійти місто з півночі та південного сходу… Далі, звичайно, Добропільський напрямок. Бої тут тривають уже кілька років", — пояснив старший дослідник Фонду Карнегі Майкл Кофман.

Він зазначив, що Росія не має сил для масштабного штурму Слов'янська та Краматорська, а основна загроза для цих міст — близька присутність ворога, що дозволяє дронам вільно діяти.

"Позиції 'застигають': сторони просто контролюють різні квартали, і результат бою тепер залежить від дронів, артилерії та здатності витіснити операторів противника. Контроль над зоною ураження важливіший, ніж ближній бій", — підкреслив Кофман.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами глави ОП Кирила Буданова, ідеологічні основи російської держави залишаються незмінними протягом усієї її історії. Тому Україні важливо домогтися таких обставин, за яких РФ втратить імперський характер, тоді війну можна буде закінчити.

Аналітичний проєкт DeepState заявляв, що армія країни-агресора РФ досягає територіальних успіхів на території Сумської області. Окупанти просунулися на південь від Яблунівки Юнаківської громади. Площа захопленої території становить близько 5 км².

Крім того, війська РФ протягом останніх тижнів помітно активізували наступальні дії на кількох напрямках, зокрема на Запорізькій ділянці фронту. Інтенсивність атак там уже місцями перевищує рівень боїв у районі Покровська, який тривалий час залишався одним із найгарячіших.

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

