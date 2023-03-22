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РФ вдарила по гуртожитках і ліцею в Київській області: є жертви, люди - під завалами

22 березня 2023, 09:38
Внаслідок атаки 3 людини загинули, зокрема водій швидкої, який приїхав на виклик. До медичного закладу госпіталізовано 7 осіб.
РФ вдарила по гуртожитках і ліцею в Київській області
РФ вдарила по гуртожитках та ліцею на Київщині / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

В результаті нічної атаки дронів 22 березня у місті Ржищів Київської області пошкоджено гуртожитки та ліцей. Відомо про трьох загиблих, також під завалами можуть бути люди.

Як повідомила прес-служба ДСНС, частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею.

За даними рятувальників, о 06:50 пожежу було ліквідовано на площі 330 кв. м.

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"Станом на 07:00 загинули 3 людини, травмовано 2 людини і врятована 1 людина. Ймовірно, під завалами перебувають 4 людини", - йдеться в ДСНС.

Наслідки атаки дронів РФ
Після удару дрона спалахнула пожежа / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

Наразі на місці події працюють 111 осіб та 28 одиниць техніки, працює мобільно-оперативна група. Розбір завалів і пошуково-рятувальні роботи тривають.

РФ вдарила по гуртожитках і ліцею в Київській області: є жертви, люди - під завалами
Пошуково-рятувальні роботи тривають / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA
пошкоджено гуртожитки та ліцей у місті Ржищів
Пошкоджено гуртожитки та ліцей у місті Ржищів / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

За даними Офісу генпрокурора, ворожі дрони потрапили до гуртожитків в Обухівському районі.

"Внаслідок атаки 3 людини загинули, зокрема водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик. За попередніми даними до медичного закладу госпіталізовано 7 осіб, серед яких 11 - річна дитина", - повідомили в прокуратурі.

За даними правоохоронців, триває пошук трьох цивільних осіб, які можуть перебувати під завалами.

РФ вдарила по гуртожитках і ліцею в Київській області: є жертви, люди - під завалами
РФ атакувала дронами Київщину / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

Київська обласна прокуратура почала розслідування в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.2 ст. 438 ККК).

РФ атакувала Україну дронами вночі 22 березня

У ніч на 22 березня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed. Ворожі "Шахеди" зафіксували у низці регіонів України.

Під час нічної атаки росіян отримав пошкодження один з об'єктів інфраструктури в Житомирській області.

За даними Генштабу ЗСУ, війська РФ вночі завдали масованого авіаційного удару з використанням БПЛА "Шахед-136". За попередніми даними, ворог запустив 21 дрон, 16 з яких були знищені українськими силами ППО.

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війна в Україні дрони Київська область новини України війна Росії та України
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