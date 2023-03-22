Вночі РФ атакувала Україну дронами: 16 'Шахедів' з 21 знищені силами ППО, є жертви серед цивільних

Російські окупанти завдали масованого авіаційного удару по Україні з використанням БПЛА "Шахед-136".

РФ атакувала Україну дронами Shahed-136 / Фото - Mil.gov.ua

У ніч на 22 березня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed. Ворожі "Шахеди" зафіксували у низці регіонів України, зокрема і в Київській області.

В результаті успішної роботи сил протиповітряної оборони всі ударні безпілотники були знищені. Про це у Telegram повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Ворог не припиняє атаки на Київ. Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої смертоносні БПЛА в напрямку столиці. За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси "Shahed". Силами нашої ППО всі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, були знищені", - написав Попко.

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За попередніми даними, жертв і руйнувань в результаті нічної атаки безпілотниками немає.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок атаки троє людей загинули, ще семеро - поранені. Пошкоджено цивільний об'єкт.

Про роботу сил ППО в області також повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Він звернувся до жителів регіону із закликом не публікувати результати роботи українських військових.

Пізніше стало відомо, що під час нічної атаки росіян отримав пошкодження один із об'єктів інфраструктури на Житомирщині.

У Хмельницькому під час повітряної тривоги пролунав гучний вибух. Згідно інформації Хмельницької ОВА, прильотів на території області не зафіксовано. У регіоні працювали українські сили ППО.

За даними Генштабу ЗСУ, війська РФ вночі завдали масованого авіаційного удару з використанням БПЛА "Шахед-136". За попередніми даними, ворог запустив 21 дрон, 16 з яких були знищені українськими силами ППО.

Як повідомляв Главред, раніше прессекретар командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявляв, що удари іранськими БПЛА виснажують українську систему протиповітряної оборони, що посилює необхідність в додаткових поставках озброєння.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські окупанти використовують 1750 іранських безпілотників до травня 2023 року, якщо будуть застосовувати їх з інтенсивністю, як у період з вересня по грудень 2022 року.

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