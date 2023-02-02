РФ вдарила по Краматорську "Іскандером": кількість жертв і постраждалих зросла

Внаслідок російського ракетного удару в Краматорську зруйнований з четвертого по перший поверхи чотириповерховий житловий будинок.

Увечері 1 лютого РФ вдарила ракетами по Краматорську / Фото ДСНС

Увечері 1 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку центрі Краматорська з використанням "Іскандера".

Пошкоджено щонайменше вісім багатоквартирних будинків, один з них повністю зруйнований. Внасалідок обстрілу три людини загинули, ще 20 — отримали поранення. Під завалами ще можуть перебувати люди, передає Суспільне.

В Telegram ДСНС повідомляється, що в результаті російського ракетного удару в Краматорську зруйнований з четвертого по перший поверхи чотириповерховий житловий будинок з подальшим загорянням припаркованих автомобілів.

Станом на 01: 00 2 лютого внаслідок обстрілу рятувальники деблокували тіла трьох загиблих і дві людини врятовані.

Травмовано 21 особу, з них 8 осіб госпіталізовано.

Загоряння автомобілів ліквідовано. Розгорнуто пункт обігріву.

Ракетні удари РФ по Україні

Глава об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що РФ може готувати новий удар по Україні. За її словами, окупанти готові використовувати як дрони-камікадзе, так і крилаті ракети.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що у Росії залишилося до 20% від довоєнних запасів високоточних ракет - приблизно 550 одиниць. Тому вона комбінує їх з дронами-камікадзе і переробляє ракети C-300 і C-400 для запусків "земля-земля".

Політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що якщо у Росії залишаться технологічні можливості, то поблизу 24 лютого буде один з наймасовіших ударів по Україні ракетами і безпілотниками.

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