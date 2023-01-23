Загроза масованого удару: у розвідці назвали ракети, якими може бити РФ

У Росії залишилося не більше 20% від довоєнних запасів ракет, розповів Вадим Скібіцький.

РФ може завдати нового ракетного удару по Україні / Facebook/okPivden

Зберігається загроза нанесення РФ ракетних ударів по Україні, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Він уточнив, що у Росії залишилося до 20% від довоєнних запасів високоточних ракет – приблизно 550 одиниць. Тому вона комбінує їх з дронами-камікадзе і переробляє ракети C- 300 і C-400 для запусків "земля-земля", пояснив він в інтерв'ю Delfi.

"У них є Іскандери, є Х-101, Х-555. За нашими підрахунками у Росії залишилося не більше 20% від довоєнних запасів і того, що було вироблено під час війни. Це приблизно 550 одиниць. Їх потенціалу вистачить на проведення двох-трьох масованих ударів в кількості більше 80 ракет", - не виключив представник ГУР.

Разом з тим він нагадав, що останній удар РФ склав менше 30 високоточних ракет і це означає, що у окупантів спостерігається дефіцит, і вони не встигають поповнювати арсенал.

Росіяни стали використовувати дрони і переробляти ракети C-300 і C-400 і запускати їх як ракети "земля-земля".

Ракетний удар РФ

Нагадаємо, 14 січня після оголошення масштабної повітряної тривоги в багатьох областях України пролунали вибухи.

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 cічня.

В офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Дніпрі кількість жертв російської ракетної атаки збільшилася - вже відомо про 46 загиблих.

Наразі тривають пошуки зниклих безвісти.

Ракета РФ знищила 72 квартири мирних жителів Дніпра. 164 квартири пошкоджені.

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