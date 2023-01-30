Загроза масованої атаки ракетами та дронами: РФ готова завдати точкового удару

Ворог намагається застосовувати нову тактику, щоб знизити ефективність української ППО, підкреслила Наталія Гуменюк.

РФ готова завдати нового ракетного удару, попередила Наталія Гуменюк / pixabay.com, vpk.name

РФ може готувати новий удар по Україні. Окупанти готові використовувати як дрони-камікадзе, так і крилаті ракети, заявила керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Як розповіла вона в ефірі телемарафону, у Чорному морі РФ тримає 11 кораблів, у тому числі три ракетоносії, споряджені 20 ракетами Калібр.

Речник об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня уточнила, що кількість ракетоносіїв РФ залишилася постійною: "Їх три, і ракет типу "Калібр" напоготові 20. Це говорить про те, що вони продовжують чинити тиск на населення, і не виключаються точкові удари".

За її словами, ракет типу "Калібр" в Росії залишилося "надзвичайно мало", ворог їх "приберігає" для ураження об'єктів критичної інфраструктури України. Водночас ворог намагається виробити нову тактику, щоб знизити ефективність української ППО, зокрема перед масованими ракетними ударами активізує повітряну розвідку.

"Вони намагаються максимально ретельно зібрати інформацію, в тому числі і про об'єкти, що належать до протиповітряної оборони, вони відстежують і бачать результативність нашої ППО, яка зросла до 75-80% у протидії масованим ракетним атакам. Це говорить про те, що вони шукають тактику, коли можуть знизити цей відсоток протидії нашій ППО. Тому дешевші Shahed використовуються першими хвилями для того, щоб і розвідати, і знищити засоби ППО, виснажити систему спостереження. А потім вже запускають ракети", - додала Гуменюк.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, 26 січня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Сили оборони збили 47 з 55 запущених ракет.

В результаті атак, які Росія здійснила по Україні в четвер загинули 11 осіб і стільки ж поранені, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

При цьому в результаті терористичних атак Росії як дронами, так і ракетами, були ураження в 11 областях. Всього виникло 2 пожежі в результаті цих поразок, пошкоджено 35 будівель, постраждали 11 осіб.

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