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"Рватимуть один одного зубами, зброєю": після поразки у війні в РФ почнеться хаос – політолог

1 лютого 2023, 16:26
Коли Росія програє Україні війну, в РФ не буде революції – громадяни цієї країни на таке не здатні. Проте почнеться хаос і гризня еліт за владу.
Российские военные, Кирилл Сазонов, Владимир Путин
Після поразки у війні в РФ почнеться хаос, вважає військовий і політолог Кирило Сазонов/ Facebook, скрін

Поразка країни-агресорки Росії у війні призведе до краху путінського диктаторського режиму в РФ. Після цього серед еліт почнеться боротьба за владу.

При цьому в Росії не зможуть провести чесні вибори – представники еліт просто жорстко "рватимуть" один одного, щоб захопити "трон". Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ, журналіст, політолог Кирило Сазонов в інтерв’ю Главреду.

"Для будь-якого диктаторського режиму поразка у війні, як правило, означає крах. На прикладі Росії ми бачили це і в 1917 році. Та й розвал СРСР, хоч і з застереженнями, але можна пов'язати з його поразкою в Афганістані. Тому я сподіваюся, що після поразки у війні з Україною в Росії почнуть рвати один одного", – зазначає Сазонов.

Він нагадав, що в РФ крім уже діючої приватної військової компанії "Вагнера", яку створив "кухар Путіна" Євгеній Пригожин, уже створюють й інші приватні армії. Місцеві еліти фактично теж створюють свої армії – вони набирають людей у так зване "ополчення" – добровольчі формування з місцевих жителів в регіонах.

У той же час наростають конфлікти між колишнім ватажком окупантів на Донбасі Ігорем Гіркіним-Стрєлковим, Пригожиним та верхівкою військового командування армії РФ.

"Тому коли в Росії все посиплеться, там не буде позачергових виборів, як в Україні, там будуть рвати один одного зубами, зброєю. І той, хто виявиться сильнішим, зжере інших, а потім розповість народу, чому вибрали його", – каже політолог.

Це означає, що поразка Росії у війні запустить всередині країни-агресорки серйозну "депресію", прогнозує Сазонов.

"Ні в якому разі не революцію, тому що росіяни на неї не здатні – у них не ті дух і ментальність. Але гризню серед еліт, мовляв, ватажок вже не той, це викличе. Тобто назріває жорсткий конфлікт, аж до того, що буде відколюватися і Кавказ, і Татарстан", – зазначає політолог.

Перспективи розпаду Росії

Раніше професор політичних наук Ратгарського Університету США Олександр Мотиль зазначав, що Росія уже неспроможна виграти війну проти України. Після поразки країна-агресорка РФ може розпастися на частини або зіткнеться з громадянською війною. Ще один можливий варіант розвитку подій – війна між різними частинами держави.

Експерт із російських справ Ганна Лабушевська вважає, що у Росії може початися революція після програшу країни-агресорки у війні. Після цього РФ може почати розпадатися. І такі революційні процеси, швидше за все, розпочнуться саме у Чечні.

У той же час російський історик та опозиціонер Андрій Зубов висловив думку, що війна не припиниться, поки диктатор Володимир Путін залишатиметься на посаді президента РФ. При цьому бойові дії можуть як тривати на території України, так і перенестися на територію Росії. Захід може знайти модель існування Росії, за якої нинішня країна-агресорка може бути безпечною для світу.

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