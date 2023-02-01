"Під завалами кричать люди": російська ракета повністю зруйнувала житловий будинок у Краматорську

Внаслідок влучання щонайменше двоє людей загинуло і ще семеро отримали поранення. На місці працюють рятувальники.

Росіяни обстріляли Краматорськ / Telegram Голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Країна-агресорка Росія продовжує тероризувати мирне населення України. Так, ввечері 1 лютого російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області.

"Ворожий обстріл Краматорська. Є поранені", - повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

Міський голова додав, що на наразі на місцях працюють усі відповідні служби.

Місцеві Telegram-канали публікують жахливі фото прильоту. На кадрах видно, що російська ракета влучила у житловий будинок. Унаслідок влучання зруйновано два під'їзди. Також повідомляється, що під завалами кричать люди.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко підтвердив, що росіяни влучили у житловий будинок. За його словами, щонайменше двоє людей загинуло і ще семеро отримали поранення.

"Дві години тому російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували. На місці працюють рятувальники, правоохоронці та комунальні служби - розбирають завали знищеного будинку. Ймовірно, що під ними можуть бути люди", - написав він у Telegram.

Ракетний терор росіян

Нещодавно керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що РФ може готувати новий удар по Україні. За її словами, окупанти готові використовувати як дрони-камікадзе, так і крилаті ракети. Гуменюк підкреслила, що у Чорному морі РФ тримає 11 кораблів, у тому числі три ракетоносії, споряджені 20 ракетами Калібр.

Як зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, у Росії залишилося до 20% від довоєнних запасів високоточних ракет – приблизно 550 одиниць. Тому вона комбінує їх з дронами-камікадзе і переробляє ракети C- 300 і C-400 для запусків "земля-земля".

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко оцінив ймовірність нанесення ударів російськими окупантами по Україні ракетами комплексу С-400 з території Білорусі. "Вони (удари по Україні комплексами С-400, — ред.) могли б здійснюватися і з Білорусі", - сказав він.

Військовий експерт не виключив, що окупанти для цих цілей могли б використовувати територію авіабази в Зябрівці, де розміщені російські комплекси С-300 і С-400.

Більше новин про ракетний терор РФ: