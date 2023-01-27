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РФ до 24 лютого влаштує один з наймасовіших ракетних ударів і піде в наступ – аналітик

27 січня 2023, 12:04
Окупанти також спробують здійснити наступ з Білорусі, щоб відволікти українські сили.
Российские военные, российская ракета, Александр Кочетков
РФ влаштує один з наймасовіших ракетних ударів до 24 лютого/ Міноборони РФ, Главред

Країна-агресорка Росія до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого може влаштувати одну із наймасовіших атак по території України ракетами і дронами.

Крім цього, російські окупанти спробують піти у масовий наступ та імітувати наступ з Білорусі. Такий прогноз озвучив політичний аналітик Олександр Кочетков під час чату на Главреді.

"Якщо у Росії залишаться технологічні можливості, то поблизу цієї дати (24 лютого – ред.) буде один із наймасовіших ударів по Україні ракетами і безпілотниками. Це навіть не обговорюється. Чи то до 24 лютого, чи то після – це буде залежати від мільйона факторів, які зараз передбачити не можна – Росія спробує піти в масштабний наступ", – каже аналітик.

Також окупанти спробують імітувати наступ з Білорусі. Вони можуть сформувати там ударний кулак з близько 20 тисяч військовослужбовців, і 5-10 тисяч з цієї кількості становитимуть білоруси-контрактники.

"Білоруси вважають, що вони здатні зайти в Україну і повернутися додому з грошима. Зайти вони можуть, але недалеко, та й додому вони навряд чи повернуться, і вже точно не з грошима", – наголосив Кочетков.

Такий наступ з Білорусі може бути здійснений для того, щоб відволікти українські сили з інших напрямків.

Крім цього, окупанти можуть здійснити спробу наступу і захоплення Донецької та Луганської областей, а також повернення Херсона і просування в бік Запоріжжя. Загарбники хочуть захопити місто Запоріжжя, адже Путіна не влаштовує ситуація, що частина Запорізької області окупована, а сам обласний центр – ні.

"Всі ці плани абсолютно очевидні, причому настільки, що я про це спокійно можу говорити в ефірі. Відповідно, про це прекрасно знають у Генштабі і об'єднаному командуванні – і натівському, і штатівському, і європейському. Всі до цього готуються і напрацьовують операції", – каже політичний аналітик.

Також він пояснив, якою може бути відповідь на такі спроби окупантів з української сторони. За словами аналітика, українські військові, найімовірніше, будуть стримувати спроби противника наступати, вимотувати частини, а потім завдадуть серйозний контрудар по низці напрямків.

Раніше повідомлялося, що Польща готова відправити Україні 14 танків Leopard 2, а крім них ще 60 модернізованих танків, зокрема, РТ-91. Про це заявив прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що українським військовим для контрнаступу та домінування на полі бою потрібні далекобійні ракети та авіація. Якщо міжнародні партнери допоможуть з цим, то така допомога суттєво вплине на ситуацію на фронті.

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війна в Україні вторгнення Росії Олександр Кочетков ракетний удар
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