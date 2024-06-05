РФ вдарила по Україні десятками дронів: є "приліт" у промисловий об'єкт

У ніч на 5 червня російські окупанти атакували Україну 27 ударними безпілотниками типу "Шахед". Силам оборони України вдалося знищити 22 ворожі дрони.
Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram, російські загарбники запускали дрони з районів міста Курськ у РФ і з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
"У результаті протиповітряного бою збито 22 "Шахеди" в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях", - йдеться у повідомленні.
До відбиття повітряного нападу окупантів залучали зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Тим часом голова Полтавської ОВА Пилип Пронін повідомив, що на території області є влучання в промисловий об'єкт. Постраждав один чоловік - він відмовився від госпіталізації.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Повітряні атаки РФ на Україну
Нагадаємо, Росія масштабно вдарила ракетами і "Шахедами" по Україні в ніч на 1 червня. Працювала протиповітряна оборона.
Після цього стало відомо, що країна-агресор РФ вночі вдарила ракетами і дронами по енергооб'єктах у 5 областях. Є руйнування та постраждалі. Російські ракети тієї ночі долітали навіть на Закарпаття.
Під час масованої атаки російських окупантів ракетами та дронами по Україні в ніч на 1 червня було серйозно пошкоджено дві теплоелектростанції групи ДТЕК.
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