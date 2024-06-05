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РФ почала атакувати українські міста "Іскандерами": Жданов попередив про загрози

Юлія Закрепа
5 червня 2024, 09:50
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Олег Жданов повідомив, що крилату ракету з бити набагато легше, ніж ракету "Іскандера".
РФ почала атакувати українські міста 'Іскандерами': Жданов попередив про загрози
Росія атакує міста України "Іскандерами" / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ДСНС

Російська окупаційна армія почала масово застосовувати "Іскандери" по містам України. Військовий експерт Олег Жданов розповів про те, що це за ракети, чим вони небезпечні та скільки ще їх може бути в Росії.

"Іскандер-М" - це балістична ракета з дальністю до 500 км, а "Іскандер-К" - це крилата ракета з дальністю 1 500 км. Вона дозвукова, летить на малих висотах і малопомітна", - розповів Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.

Він також заявив, що крилату ракету збити набагато легше, ніж ракету "Іскандера".

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"Із балістичними ракетами є проблема в тому, що вони надзвукової швидкості. Вони летять по балістичній території і дуже швидко. Сьогодні в нас з балістичними ракетами може боротися тільки Patriot і SAMP/T", - розповів Олег Жданов.

Проблема також полягає в тому, що такі ракети важко знищуються у повітрі.

"Це такий випадок дуже рідкісний, коли вибухає. Тому що її збивають, як американці її називають, "летючою колодою". Ракета без вибухової речовини. Її завдання - збити балістичного ракету з траєкторії, щоб вона не влучила в ціль. Вона відхиляється і вибухає в іншому місці. Там дуже міцна головна частина і зруйнувати її у повітрі дуже важко. А простим вибухом, як це роблять звичайні зенітні ракети, коли збивають крилату ракету чи "шахед", - це неконтактна дія. Тобто поруч з ціллю вибухає протиракета і цими уламками вона руйнує і та розпадається. Там прочність ракети набагато менша", - пояснив Олег Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ракета "Іскандер" долітає за секунди

Олег Жданов також попередив, що "Іскандер-К" збиває будь-який комплекс, зокрема С-300.

"Коли летить крилата ракета, вона видає звук, як невеликий реактивний літак. Тому що принцип той самий - двигун у неї реактивний. А коли її збивають, то уламки на кінцевій ділянці траєкторії падають іноді розвиваючи надзвукову швидкість. Вони йдуть у свободному падінні з інерцією польоту ракети", - розповів військовий експерт.

Удар РФ по Україні "Іскандером"

Нагадаємо, що 4 червня РФ вдарила по Дніпру двома "Іскандерами". Відомо про сімох постраждалих, серед них є діти. Постраждали також 68-річний чоловік і три жінки - 32, 36 і 56 років. Одну з них госпіталізовано, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

31 травня 2024 року Росія вдарила по Києву "Іскандером".Голова Київської міської військової адмірістрації Сергій Попко повідомив, що обійшлося без постраждалих, але в Голосіївському районі знищено трансформаторну підстанцію. Виникла пожежа в нежитловому приміщенні.

На Харківщині росіяни завдали подвійного удару "Іскандерами" та обстріляли із РСЗВ. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог використав тактику подвійного ракетного удару. Серед постраждалих співробітники швидкої допомоги - фельдшер і водій.

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