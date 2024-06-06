РФ вдарила дронами по автобусу з пасажирами та об'єкту інфраструктури: що відомо

Ворожий БпЛА влучив у рейсовий автобус на Нікопольщині. У Хмельницькій області спалахнула пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів.

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У Нікополі російський дрон влучив у автобус, спалахнула пожежа / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч на 6 червня російські окупанти атакували Україну за допомогою 18 ударних дронів "Shahed-131/136", а також завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Силам оборони вдалося знищити 17 дронів.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram, ракети загарбники запускали з району російського міста Таганрога, а "Шахеди" - районів міста Приморсько-Ахтарськ (РФ) і мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Відбивали повітряний напад росіян мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.

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"У результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БпЛА в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ збили 17 ворожих дронів / t.me/ComAFUA

Атака дронів на Хмельницьку область

Унаслідок атаки російських "Шахедів" спалахнула пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів у Хмельницькій області. Триває гасіння пожежі.

"Сьогодні вночі наші сили ППО збили 1 ворожий "Шахед". Крім того, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті", - повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram.

За словами голови ОВА, на місці працюють відповідні служби, травмованих або загиблих немає.

Атака на Дніпропетровщину

Російські окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівку і три приватні будинки в Нікополі Дніпропетровської області, а також влучили дроном у рейсовий автобус, унаслідок чого постраждали 4 людини.

"На Нікопольщині було гучно через удари російської артилерії та дронів-камікадзе. Зранку - знову прилітало по райцентру. Ворожий БпЛА влучив у рейсовий автобус. Він загорівся, рятувальники пожежу оперативно загасили. Постраждали люди, які перебували всередині", - написав у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Серед постраждалих чоловіки 52, 65, 73 років і 38-річна жінка.

"Також через атаку окупантів у місті пошкоджено інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівку, 3 приватні будинки, господарську споруду. Пошкоджено автобус. Знищено гараж, ще один - пошкоджено. Зачепило газопроводи та лінії електропередач", - додав Лисак.

Повітряні атаки РФ на Україну

У ніч на 5 червня російські окупанти атакували Україну 27 ударними безпілотниками типу "Шахед". Силам оборони України вдалося знищити 22 ворожі дрони.

У ніч на 1 червня країна-агресор Росія також масштабно вдарила ракетами та "Шахедами" по Україні. Працювала протиповітряна оборона.

Після цього стало відомо, що країна-агресор РФ вночі вдарила ракетами та дронами по енергооб'єктах у 5 областях. Є руйнування та постраждалі. Російські ракети цієї ночі долітали навіть на Закарпаття.

Під час масованої атаки російських окупантів ракетами та дронами по Україні в ніч на 1 червня було серйозно пошкоджено дві теплоелектростанції групи ДТЕК.

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