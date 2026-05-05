Росія завдала удару по Дніпру та області ракетами, дронами та авіабомбами: є руйнування та поранені

Сили ППО збили 26 дронів. Двоє людей отримали поранення.

https://glavred.net/ukraine/rf-atakovala-dnepr-i-oblast-raketami-dronami-i-aviabombami-est-razrusheniya-i-ranenye-10762052.html Посилання скопійоване

Атака на Дніпро: що відомо про наслідки / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Коротко:

Росія масовано атакувала Дніпро та область

У Дніпрі пошкоджено три приватні будинки та об'єкт критичної інфраструктури

Внаслідок атаки поранено двох людей

Над областю сили ППО знищили 26 російських дронів

У ніч на 5 травня російська окупаційна армія атакувала Дніпро та область. Виникли пожежі, є руйнування. Подробиці розкрив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, у Дніпрі внаслідок ворожої атаки пошкоджено три приватні будинки. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

відео дня

62-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Дніпро. Потерпілий госпіталізований у важкому стані.

"Пожежі в приватному секторі рятувальники загасили. Крім житлової забудови пошкоджено автомобілі", - повідомив Ганжа.

Підрозділи ПВК "Схід" знищили вночі в небі над областю 26 ворожих БПЛА.

Вранці голова ОВА уточнив, що двоє людей отримали поранення. За його словами, ворог понад 20 разів атакував п'ять районів області ракетами, авіабомбами, артилерією та безпілотниками.

Крім житлової забудови, є пошкодження на території підприємства.

У Дніпровському районі противник завдав удару по Слобожанській громаді. Пожежу рятувальники загасили. Пошкоджено об’єкт інфраструктури.

У Самарівському районі під атакою перебувала Перещепінська громада. Пошкоджено агропідприємство, заправку, інфраструктуру, приватні будинки.

На Нікопольщині окупанти били по райцентру, Марганецькій, Красногригорівській, Томаківській та Мирівській громадах. Пошкоджено ліцей, автомобілі та приватний будинок. Один чоловік отримав поранення.

На Синельниківщині пошкоджено будівлю храму.

У Кривому Розі через ранкову атаку пошкоджено інфраструктуру.

РФ готує масовану атаку — що відомо

Як писав Главред, військовий експерт Олег Жданов вважає, що найближчим часом атаки країни-агресора Росії по Україні можуть посилитися. Під ударами, ймовірно, опиняться стратегічні міста.

Жданов вважає, що серед потенційних напрямків наступної масованої атаки може опинитися Запоріжжя.

"Може бути Запоріжжя, тому що вони (росіяни, — ред.) дуже сильно прагнуть прорвати наш Гуляйпольський напрямок і вийти на Запоріжжя", — зазначив він.

Водночас експерт підкреслив, що інтенсивність ударів по Києву зараз дещо зменшилася.

"По Києву вони трохи заспокоїлися, тому що на сьогоднішній день ми знаємо, які були руйнування в столиці, ми знаємо, що буде величезна проблема наступної зими. І вони ж це теж знають, у них теж розвідка працює", — сказав Жданов.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Повітряні удари РФ по Україні — останні новини

Як писав Главред, у ніч на 5 травня окупаційні війська РФ атакували Київ та область ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування у Вишгородському та Броварському районах Київської області.

4 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Харківській області. "Приліт" було зафіксовано в місті Мерефа.

Увечері 3 травня країна-агресор Росія завдала удару по Запоріжжю, в результаті чого виникла пожежа і є постраждалі.

Вночі на 1 травня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки. У місцях влучень зруйновано квартири, виникли пожежі. Постраждали дві людини, їм надається вся необхідна допомога.

Вранці 1 травня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Є влучання в декількох районах міста. Під ударами опинилися одразу кілька районів міста. В результаті масованої атаки є постраждалі.

Інші новини:

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред