РФ атакувала Дніпро, Конотоп, Одесу, Запоріжжя: багато руйнувань, є поранені — подробиці

Анна Ярославська
20 травня 2026, 07:08оновлено 20 травня, 08:04
Удари дронів по Україні спричинили пожежі. Поранено дітей, пошкоджено лікарню, житлові будинки та музей.
Наслідки нападу Російської Федерації
Удари дронів по Україні спричинили пожежі та руйнування у чотирьох регіонах / Колаж: Главред, фото: t.me/SemenikhinArtem, t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

  • У Конотопі після удару обвалилися три поверхи будинку
  • У Запорізькій області поранено двох дітей
  • В Одесі зруйновано житловий будинок і пошкоджено автомобілі

У ніч на 20 травня російські окупаційні війська атакували дронами низку міст України. Зокрема, під удар потрапили Конотоп, Одеса, Вільнянськ, Дніпро. Є руйнування та постраждалі.

Про наслідки ворожих атак розповіли представники місцевої влади.

Атака на Дніпро

Вночі армія РФ атакувала Дніпро. Виникла пожежа.

Як повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, двоє людей загинули, шестеро — отримали поранення.

П'ятеро поранених госпіталізовано. Стан трьох із них медики оцінюють як важкий, повідомили в ОВА.

Через атаку росіян на Дніпро пошкоджено склади з продуктами харчування.

За словами Ганжі, 17 БПЛА ворога знищили цієї ночі в різних районах області захисники неба з ПВК "Схід".

Оновлено. Станом на 07:30 відомо, що двоє людей загинули, ще шестеро - дістали поранень. Ворог атакував два райони області ракетою, безпілотниками та артилерією.

"У Дніпрі через нічну атаку пошкоджений продуктовий склад, приватні будинки та автомобіль. Загинули двоє людей. Поранено шестеро. 42-річна жінка та чоловіки 47 і 25 років в лікарні у важкому стані. Двоє чоловіків 47 та 40 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 27-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно", - повідомив Ганжа.

За його словами, поцілили росіяни і по Петриківській громаді Дніпровського району. Понівечене підприємство.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено підприємство, багатоквартирний будинок, приватні оселі і автівки.

Удар по Сумщині

Мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив про масовану атаку російських дронів на місто. За його словами, сталося влучання у багатоповерховий будинок, під завалами можуть перебувати люди.

"За моєю спиною багатоповерхівка. Частини її немає. І там люди", - зазначив він у Telegram.

У багатоповерховому будинку обвалилися три поверхи в результаті влучання російського "Шахеда". Триває рятувальна операція.

"Постраждалих чимало. Точна кількість поки що невідома", – додав Семеніхін.

Крім того, пошкоджено районну лікарню. Там вибиті вікна.

Безліч вибитих вікон і дверей в адміністративних будівлях, будинках і квартирах. Крім того, було зруйновано музей.

Також під удар ворожих дронів потрапила Шосткинська громада.

Атака на Одесу

Армія РФ вночі атакувала Одесу. Як повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, пошкоджено будинки та автомобілі, є руйнування.

"В результаті масованої ворожої атаки пошкоджено кілька житлових будинків і автомобілів. Повністю зруйновано одноповерхову будівлю", - написав чиновник.

Станом на 7:00 відомо, що в одному районі міста після ворожої атаки повністю зруйновано одноповерхову будівлю, де ліквідували пожежу, а в багатоповерхівці зафіксовано влучання у верхні поверхи без детонації. Також пошкодження зафіксовано в одному з міських парків.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також пошкодження отримали об'єкт інфраструктури, згоріло кілька автомобілів і складські приміщення.

"Комунальники вже ліквідують наслідки ударів і розчищають території від уламків. Розгорнуто оперативний штаб, де постраждалим мешканцям надають необхідну допомогу та приймають заяви на відновлення пошкодженого житла", - зазначив Лисак.

Оновлено. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що цієї ночі ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Постраждали обʼєкти цивільної та критичної інфраструктури.

"В Одесі безпілотник влучив в одноповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши його. Також пошкоджено склад з посудом та недобудована багатоповерхівка. Зафіксовано падіння уламків на території парку, пожежа ліквідована".

На місцях працюють усі відповідні служби. Тривають заходи з ліквідації наслідків ворожої атаки та уточнення масштабів руйнувань.

Атака на Запорізьку область

На світанку ворог атакував Вільнянськ у Запорізькому районі. За словами голови ОВА Івана Федорова, удар припав на приватний будинок. Будинок зруйновано, після влучання виникла пожежа.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль і сусідні будинки.

Поранено чотирьох осіб: чоловіка, жінку та двох дітей: 2-річного хлопчика та 12-річну дівчинку. Усім надається необхідна допомога.

Пізніше Федоров уточнив, що в результаті ворожої атаки пошкоджено 17 приватних будинків – вибуховою хвилею понівечено вікна, двері та дахи. Першочергові роботи на місцях вже виконано.

"Надалі фахівці виконуватимуть роботи з закриття вікон за зверненнями мешканців до міського контакт-центру", — зазначив він.

Пізнішне Федоров уточнив, що семеро людей, зокрема троє дітей, отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

Упродовж доби окупанти завдали 909 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області.

Повітряні атаки РФ на Україну — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 19 травня армія країни-агресора РФ завдала ударів безпілотниками по Харкову. Під удар потрапили Холодногірський та Новобаварський райони міста. У місцях влучання виникли пожежі, пошкоджено понад 25 приватних житлових будинків та одну багатоповерхівку. Троє людей отримали травми.

Також у ніч на 19 травня російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. В Ізмаїльському районі БПЛА влучив у будівлю складу, пошкодивши дах і вікна. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Обійшлося без постраждалих.

У ніч на 18 травня армія країни-агресора РФ також атакувала дронами Одесу. Пошкоджено будинки, ліцей та дитячий садок. Постраждали 11-річний хлопчик та чоловік. Ближче до ранку ворог також атакував об’єкти інфраструктури.

Також у ніч на 18 травня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпру. У місті під ворожий удар потрапив житловий квартал. Виникли пожежі.

Росія змінила тактику атак дронами "Шахед" по Україні

Країна-агресор РФ змінила тактику атак дронами типу "Шахед" по Україні, почавши використовувати їх не тільки вночі, але й у денний час. Такі удари перетворюються на практично безперервні багатогодинні атаки, спрямовані на виснаження країни та тиск на цивільне населення, пише Business Insider.

Український аналітик Ігор Анохін з Інституту науки та міжнародної безпеки зазначив, що останні удари свідчать про формування нової російської тактики.

"Поки що це не можна назвати остаточно сформованою схемою, однак вона вже виглядає як нова оперативна модель", - підкреслив експерт.

На думку Анохіна, ключове завдання таких дій полягає не лише в ураженні об'єктів інфраструктури, а й у психологічному впливі на населення.

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

