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"Слова РФ нічого не значать": Зеленський відреагував на атаку у вечір Святого Миколая

Руслана Заклінська
6 грудня 2024, 20:54оновлено 6 грудня, 21:50
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Слова Росії не мають ваги, проте її бомби й ракети говорять красномовніше за будь-які заяви, сказав президент України.
'Слова РФ нічого не значать': Зеленський відреагував на атаку у вечір Святого Миколая
Зеленський відреагував на удар РФ по Україні у вечір Святого Миколая / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Запорізька ОВА

Головне:

  • Росія атакувала Запоріжжя та Кривий Ріг у вечір Святого Миколая
  • Путіну не потрібен мир, а лише насильство й руйнування
  • Зеленський наголосив, що тільки сила може зупинити агресію РФ

У вечір Святого Миколая росіяни атакували Запоріжжя та Кривий Ріг. Тисячі таких ударів за час війни демонструють, що лідер РФ Володимир Путін не прагне миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Слова з Росії нічого не значать, але її бомби й ракети все кажуть дуже красномовно. У вечір Святого Миколая авіабомби по Запоріжжю – просто по СТО, по машинах із людьми... В переліку загиблих – дев’ять людей", - зазначив глава держави.

відео дня

Президент також згадав про ракетний удар по Кривому Рогу, який зруйнував звичайну міську будівлю. Внаслідок атаки постраждали 17 осіб, двоє з них загинули.

"І це тільки два російських удари по двох українських містах за один день. Тисячі таких ударів, які були зроблені Росією за час цієї війни, абсолютно очевидно стверджують: саме Путіну не потрібен реальний мир, йому потрібна тільки можливість ось так робити з будь-якою країною – бомбами, ракетами, усім іншим насильством", - наголосив Зеленський.

За його словами, тільки сила може зупинити Росію і встановити реальний мир.

"Я дякую всім, хто Україні з цим допомагає! Вічна пам’ять усім жертвам російського терору!" - сказав президент.

  • Удар по Запоріжжю 6 грудня
    Удар по Запоріжжю 6 грудня Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 6 грудня
    Удар по Запоріжжю 6 грудня Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 6 грудня
    Удар по Запоріжжю 6 грудня Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 6 грудня
    Удар по Запоріжжю 6 грудня Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 6 грудня
    Удар по Запоріжжю 6 грудня Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 6 грудня
    Удар по Запоріжжю 6 грудня Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 6 грудня
    Удар по Запоріжжю 6 грудня Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 6 грудня
    Удар по Запоріжжю 6 грудня Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 6 грудня
    Удар по Запоріжжю 6 грудня Фото: Запорізька ОВА

Кількість поранених у Запоріжжі зросла

За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, відомо про дев'ять загиблих внаслідок російського удару, ще 20 людей отримали поранення. Серед поранених - 23-річний хлопець. Він перебуває у вкрай важкому стані.

"Чотиримісячна дівчинка серед постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - розповів начальник ОВА.

У ДСНС повідомили, що у Запоріжжі рятувальники ліквідували пожежу в приміщенні СТО на площі 250 кв.м. Також вогнеборці приборкали займання легкових автомобілів на площі 30 кв.м.

"Роботи тривають. Залучено 8 одиниць техніки та понад 30 рятувальників", - додали рятувальники.

Оновлено 21:48: За даними ДСНС, внаслідок удару РФ загинули 10 осіб та 20 постраждали. Ліквідовано загоряння 6 автомобілів.

Відео із місця удару по Запоріжжю:

'Слова РФ нічого не значать': Зеленський відреагував на атаку у вечір Святого Миколая
Удар по Запоріжжю / Фото: скріншот

Новини України - атаки Росії по території країни

Як повідомляв Главред, 6 грудня російські окупанти атакували Запоріжжя керованою авіабомбою. Унаслідок удару загорілося СТО, пошкоджено прилеглі будинки та магазини. За останніми даними, загинули 9 людей, серед постраждалих є двоє дітей - 4 та 11 років.

Також 6 грудня російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по Кривому Рогу і пошкодили адміністративну будівлю. За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, загинуло двоє людей, серед постраждалих – 6-річна дитина.

Раніше, 28 листопада, РФ здійснила масовану атаку, випустивши близько 200 ракет і дронів, спрямованих переважно на енергетичну інфраструктуру України. Завдяки протиповітряній обороні ЗСУ було знищено майже 90% ракет і понад 35 безпілотників.

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