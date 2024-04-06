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Росіяни вдарили балістичною ракетою по Одеському районі: є руйнування та загиблий

Руслана Заклінська
6 квітня 2024, 17:08
Окупанти запустили ракету по об'єкту комунального господарства на Одещині.
Росіяни вдарили балістичною ракетою по Одеському районі: є руйнування та загиблий
Росія запустила ракету по Одещині / Колаж: Главред, фото6 УНІАН, Міноборони РФ

У суботу, 6 квітня, російські окупанти вдарили ракетою по Одеському районі. На місці влучання загинув цивільний працівник. Про це повідомили Сили оборони півдня України та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України. Пообіді спрямував ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одеському району", - розповіли у Силах оборони півдня.

За словами Кіпера, росіяни завдали удару по об'єкту комунального господарства на Одещині. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання та адмінбудівля.

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Також відомо, що через ракетний удар росіян загинув цивільний працівник.

"Наслідки уточнюються, над їх усуненням працюють профільні фахівці. Будьте уважні до сигналів повітряних тривог, при попередженні про небезпеку оперативно переходьте в укриття", - додали військові Сил оборони.

ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.

Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Атаки Росії по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень 6 квітня у Харкові сталися потужні вибухи. Російські окупанти атакували місто КАБами. Мер міста Ігор Терехов розповів, що удар завдали по Шевченківському району, при цьому пошкоджено цивільну інфраструктуру, а також виникла пожежа.

Також у ніч на суботу, 6 квітня, росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС і атакували Україну дронами. Вибухи сталися в Харкові, Запоріжжі, Хмельницькому та Київській області.

Нагадаємо, окупанти атакували Україну 32 ударними дронами типу "Shahed-131/136" і шістьма ракетами різних типів. Силам ППО вдалося знищити три крилаті ракети і 28 БПЛА.

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