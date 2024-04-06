Вибухи в Харкові, Запоріжжі, на Київщині: що відомо про нічну атаку РФ

Минулої ночі окупанти запускали крилаті ракети з літаків Ту-95МС, також атакували дронами "Шахед".

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Наслідки нічної атаки РФ по Харкову / Колаж: Главред, фото: t.me/synegubov

У ніч на суботу, 6 квітня, було оголошено повітряну тривогу по всій Україні. Окупанти запускали крилаті ракети з літаків Ту-95МС, також атакували дронами "Шахед". Вибухи прогриміли в Харкові, Запоріжжі, Хмельницькому, Київській області. Поступові відбої тривоги по областях почалися після шостої години ранку.

Обстріл Харкова - що відомо про наслідки

Окупанти завдали удару по Шевченківському району міста. Постраждали виключно цивільні об'єкти. Станом на ранок відомо 6 загиблих і 10 поранених.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, "приліт" дронів припав на житлову забудову - пошкоджено щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низку адміністративних будівель, магазин, АЗС, СТО та 10 авто.

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"Цей удар по мирних жителях Харкова вкотре доводить, що росія - держава-терорист", - написав Терехов.

Під удар РФ у Харкові потрапила житлова багатоповерхівка / Фото: t.me/synegubov

Голова Харківської ОВА Олг Синєгубов уточнив, що люди дістали вибухові травми та осколкові поранення. Стан постраждалих - легкої та середньої тяжкості.

Наймолодшому постраждалому - 23 роки, хлопець дістав вибухову травму й осколкові поранення.

У середньому стані тяжкості перебувають також 25-річна та 71-річна жінки, шестеро чоловіків від 35 до 85 років.

Інші постраждалі - з легкими пораненнями. Загалом медики надали допомогу десятьом пораненим.

Вночі рф вдарила по Харкову дронами / Фото: t.me/synegubov

Вибухи в Запоріжжі

У ніч на 6 квітня в Запоріжжі прогриміли вибухи. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, 4 людини загинули, 25 - поранені внаслідок ворожих ракетних атак на місто.

"Другу добу поспіль ворог масовано атакує Запоріжжя. Зранку росіяни спрямували на місто ракети. Понівечені промислові підприємства", - написав Федоров.

За його словами, під час нічної дронової атаки силами протиповітряної оборони знищено 3 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя / t.me/ivan_fedorov_zp

У результаті ракетного удару РФ пошкоджено мелітопольський будинок у Запоріжжі.

"Це місце, де протягом майже двох років команда Мелітополя допомагає десяткам тисяч переселенців з окупації", - повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він закликав усіх партнерів Мелітополя, Запоріжжя, України не мовчати, а протистояти ворогу.

Пошкоджено мелітопольський будинок у Запоріжжі. / t.me/ivan_fedorov_zp

На Київщині працювали сили ППО

О 4:17 у Києві та області було оголошено повітряну тривогу. Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу пусків крилатих ракет із літаків Ту-95МС.

"Не ігноруйте тривогу! Перебувайте в укриттях до відбою", - закликав він городян.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу сил ППО.

Атаки дронів 4 і 5 квітня 2024 року - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 5 квітня російські окупанти атакували Україну 5 ракетами і 13 дронами-камікадзе "Шахед". Захисникам українського неба вдалося збити всі ворожі дрони в Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

У ніч на 4 квітня російські окупанти атакували Харків "Шахедами". Удар припав на густонаселений район.

Ворог атакував місто дронами в кілька хвиль. Унаслідок ворожих ударів, пошкоджень зазнали житлові будинки мирних громадян за різними адресами.

Загинули 4 людини, з них троє - рятувальники, які потрапили під повторний удар окупантів. Загалом медичну допомогу надали 12 постраждалим. Серед поранених - рятувальник, поліцейський та медична сестра.

Ворог атакував Харківську область 20-ма дронами, 11 з яких вдалося збити силам ППО.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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