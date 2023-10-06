РФ вбила 52 людини у Грозі, вони прийшли на поминки: що відомо про загиблого військового

Андрій Козир повернувся з Польщі разом із сином - вони встали на захист рідної землі. Воїн загинув, і на його поминках РФ вбила його сім'ю.

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Денис Козир організував поминальний обід на честь свого батька - РФ вбила ракетою цілі родини / Колаж : Главред, фото: МВС, ТСН

У четвер, 5 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по населеному пункту Гроза у Харківській області. У кафе, в яке вдарила російська ракета "Іскандер", зібралися люди на поминальний обід по загиблому українському військовому Андрію Козиру. Під час поминок росіяни вбили його сім'ю.

Як пише ТСН, на початку повномасштабного вторгнення РФ Андрій Козир повернувся з Польщі разом із сином - вони стали на захист рідної землі.

"Перед початком війни чоловіки разом перебували в Польщі, але в перші дні приїхали до Львова та прийшли до військкомату. Їх відправили на навчання, а потім перекинули в Попасну, в різні групи. Після трьох днів бойових дій батько отримав смертельне поранення в шию", - розповіли журналісти.

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Після загибелі Андрій Козир був похований на військовому кладовищі в Дніпропетровській області.

Його син Денис продовжував захищати Україну на передовій. У червні ж звільнився з армії за станом здоров'я.

Денис Козир переїхав у Грозу та одружився / Фото: ТСН

Після демобілізації Денис переїхав в Грозу, там одружився. А нещодавно вирішив ексгумувати тіло батька, щоб перепоховати його в Харківській області.

5 жовтня перепоховання було проведено. Вшанувати пам'ять полеглого в бою воїна зібралися близько 60 його односельців.

Станом на ранок 6 жовтня відомо вже про 52 загиблих. Серед них - син Андрія Денис і його дружина, а також дідусь і бабуся Дениса і його теща.

Загиблий військовий Денис Козир, якого поминали у Грозі, та його син / Фото: ТСН

Ракетний удар РФ по Грозі на Харківщині

5 жовтня російські окупанти вдарили ракетою "Іскандер" по селу Гроза у Харківській області. Атака була спрямована по магазину і кафе, де проходили поминки за загиблим військовим.

Жодного чинного військового там не було, в закладі зібралися місцеві жителі, зокрема і з дітьми.

За словами місцевих жителів, одним ударом окупанти знищили половину села. Під завалами кафе загинули цілі сім'ї.

Дивіться відео - Як виглядає місце удару російської ракети в Грозі:

Так виглядає наслідки удару РФ у селі Гроза на Харківщині / скріншот

Спочатку не повідомлялося, чим саме вдарили російські окупанти по місцевому кафе. Однак удар був настільки потужним, що будівля повністю зруйнована. У МВС переконані, що це точно був ракетний або авіаудар.

Незабаром міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що, за попередніми даними, ворог міг вдарити Іскандером.

Зараз з місцевими жителями працюють співробітники Служби безпеки України. Правоохоронці не виключають, що такий точний удар в момент, коли в будівлі було дуже багато людей, окупанти могли завдати саме завдяки навідникам.

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