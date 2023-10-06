Тривоги не було: у Повітряних силах розкрили деталі удару по Харкову

Під ча ранкової атаки на Харків, не було оголошення про повітряну тривогу. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що снаряди летіли лічені секунди.

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Наслідки удару по Харкову / Колаж Главред, фото: Харківська обласна прокуратура

Спікер Командування Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що під час обстрілу Харкова противник міг застосувати такий тип озброєння, роботу якого не вдається виявити своєчасно.

"Треба дочекатися, коли побачать уламки. Попередньо скажемо так, що ракети йшли по балістичній траєкторії. Це може бути той тип озброєння, який, на жаль, не вдається своєчасно виявляти", – сказав речник Командування Повітряних сил в ефірі телемарафону.

Ігнат додав, що Повітряні сили ЗСУ користуються даними, які надають українській стороні партнери, даними розвідки, коли є така інформація, і "безумовно оголошується ракетна небезпека".

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"Тобто повітряна тривога – загроза застосування балістичного озброєння. Але наголошую, що інколи ворогу вдається робити це приховано. І тоді тривога приходить разом із вибухами. Тут нічого не вдієш", – додав полковник.

Речник також зазначив, що снаряди, випущені з реактиної артилері лелять до цілі "лічені секунди".

Юрій Ігнат також прокоментував вчорашній обстріл села Гроза у Харківській області. Він зазначив, що для нанесення вогневого ураження російські військові використали балістичне озброєння. Час від оголошення повітряної тривоги до самого удару становив 10 хвилин.

"Балістика ж може летіти як з невеликої відстані, так і з дальньої. Була інформація про те, що можливий удар з Воронезької області. Тому балістика – це небагато часу", – сказав він.

Варто зазначити, що кількість поранених внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову зросла до 25 осіб.

Такі дані повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Рятувальники продовжують працювати на місцях прильотів в обох районах міста, медики надають усю необхідну допомогу постраждалим.

Обстріл Харківщини:

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, рано вранці 6 жовтня російські окупанти атакували Харків. Під удар потрапив житловий будинок. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що загинула дитина, яка перебувала під завалами.

Мер Харкова також зазначив, що вибухи в місті пролунали близько 6:46, одразу після цього в області оголосили повітряну тривогу. Після цього Ігор Терехов повідомив про "приліт" по центральній частині Харкова.

Також, як повідомляє речник рокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, російські окупанти влаштували кривавий теракт у селі Гроза Харківської області. У місцевому кафе там зібралося близько 60 людей на поминальний обід за загиблим військовим, якого привезли перепоховати на рідній землі. В результаті удару вижили лише одиниці. Там загинули дружина і син військового.

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