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Удар РФ по житловому будинку в Харкові: загинула дитина, тіло знайшли під завалами

Анна Ярославська
6 жовтня 2023, 08:53 оновлено 6 жовтня, 09:17
Жертвою удару російських окупантів стала 10-річна дитина. За попередніми даними, постраждали 16 осіб, зокрема 11-місячний малюк.
Удар РФ по житловому будинку в Харкові: загинула дитина, тіло знайшли під завалами
Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ по Харкову / Коллаж: Главред, фото: МВД

Рано вранці 6 жовтня російські окупанти атакували Харків. Під удар потрапив житловий будинок. Загинула дитина, яка перебувала під завалами. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль, мертвою. Співчуття батькам і рідним", - написав він у Telegram.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що жертвою удару РФ стала 10-річна дитина.

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"Під завалами виявили дитину 10 років, на жаль, хлопчик загинув", - написав він.

За попередніми даними, постраждали 16 осіб, зокрема, 11-місячна дитина.

Раніше Синєгубов уточнив, що РФ завдала два удари по Харкову.

Зараз рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загоряння авто, розбирають завали будівель.

У Сережі показали кадри наслідків ракетного удару РФ по Харкову 6 жовтня:

Харків після ракетного удару вранці 6 жовтня
Харків після ракетного удару вранці 6 жовтня / скріншот

Глава МВС Ігор Клименко також підтвердив у Telegram, що під руїнами у Харковім виявили тіло 10-річної дитини. Ще 16 осіб отримали травми. 2 людини врятували співробітники ДСНС.

Пошкоджено 2 багатоквартирних будинки та зруйновано триповерховий житловий дім.

Внадіслок удару виникла пожежа площею 50 кв.м. Рятувальники ліквідували вогонь.

  • Ракетний удар Росії по Харкову 6 жовтня
    Ракетний удар Росії по Харкову 6 жовтня Фото: МВС, скріншот
  • Ракетний удар Росії по Харкову 6 жовтня
    Ракетний удар Росії по Харкову 6 жовтня Фото: МВС, скріншот
  • Ракетний удар Росії по Харкову 6 жовтня
    Ракетний удар Росії по Харкову 6 жовтня Фото: МВС, скріншот
  • Ракетний удар Росії по Харкову 6 жовтня
    Ракетний удар Росії по Харкову 6 жовтня Фото: МВС, скріншот
  • Ракетний удар Росії по Харкову 6 жовтня
    Ракетний удар Росії по Харкову 6 жовтня Фото: МВС, скріншот
  • Ракетний удар Росії по Харкову 6 жовтня
    Ракетний удар Росії по Харкову 6 жовтня Фото: МВС, скріншот
  • Ракетний удар Росії по Харкову 6 жовтня
    Ракетний удар Росії по Харкову 6 жовтня Фото: МВС, скріншот
  • Ракетний удар Росії по Харкову 6 жовтня
    Ракетний удар Росії по Харкову 6 жовтня Фото: МВС, скріншот, Харківська обласна прокуратура
  • Ракетний удар Росії по Харкову 6 жовтня
    Ракетний удар Росії по Харкову 6 жовтня Фото: МВС, скріншот, Харківська обласна прокуратура
  • Ракетний удар Росії по Харкову 6 жовтня
    Ракетний удар Росії по Харкову 6 жовтня Фото: МВС, скріншот, Харківська обласна прокуратура

Як повідомляв Главред, 6 жовтня в Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про "приліт" по центральній частині Харкова.

Вибухи пролунали близько 6:46, одразу після цього в області оголосили повітряну тривогу.

5 жовтня російські окупанти вдарили ракетою "Іскандер" по селу Гроза у Харківській області. Атака була спрямована по магазину і кафе, де проходили поминки за загиблим військовим. Внаслідок атаки, за останніми даними, загинула 51 людина.

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