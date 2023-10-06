УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Убитий хлопчик, 10 років йому було": Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову

Анна Ярославська
6 жовтня 2023, 11:22 оновлено 6 жовтня, 11:27
Понад 20 людей постраждали. Всім пораненим надається необхідна допомога. Рятувальна операція триває.
Володимир Зеленський, ракетний удар по Харкову
​ Ракетний удар по Харкову забрав життя десятирічної дитини / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар, який російські окупанти завдали вранці 6 жовтня по центру Харкова.

"Харків, російський удар цього ранку. Вбито дитину - хлопчика. Десять років йому було... Мої співчуття рідним і близьким", - написав глава держави у Telegram.

За словами Зеленського, понад 20 людей постраждали. Всім пораненим надається необхідна допомога. Рятувальна операція триває.

відео дня

"Вдячний кожному, хто допомагає нашим людям. І я дякую всім нашим воїнам, які попри все рухаються вперед, знищують окупантів і наближають повернення справедливості для України. Наша стійкість, наш рух і щоденні втрати окупантів – це те, що має бути відповіддю на російський терор", - додав Зеленський.

Дивіться відео - Як виглядає Харків після ракетного удару РФ:

Ракетний удар по Харкову 6 жовтня

6 жовтня в Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про "приліт" по центральній частині Харкова.

Вибухи пролунали близько 6:46, одразу після цього в області оголосили повітряну тривогу.

Внаслідок атаки пошкоджено 2 багатоквартирних будинки та зруйновано триповерховий житловий будинок. Виникла пожежа на площі 50 кв. м.

Жертвою удару російських окупантів став 10-річний хлопчик. Попередньо постраждали 16 осіб, зокрема, 11-місячний малюк.

У Київському районі поранено шість мирних жителів: три жінки і троє чоловіків. В Основ'янському районі - 7 поранених, зокрема,11-місячний хлопчик. 10-річний загиблий - це його брат.

Пізніше керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що в результаті ранкового обстрілу Харкова загинула 10-річна дитина, щонайменше 25 людей поранено.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини Харкова Володимир Зеленський новини України війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

"Убитий хлопчик, 10 років йому було": Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову

"Убитий хлопчик, 10 років йому було": Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову

11:22 Україна
"Мерзенне гопництво": у Зеленського назвали головну мету Путіна у війні з Україною

"Мерзенне гопництво": у Зеленського назвали головну мету Путіна у війні з Україною

10:54 Україна
Тривоги не було: у Повітряних силах розкрили деталі удару по Харкову

Тривоги не було: у Повітряних силах розкрили деталі удару по Харкову

10:40 Україна
Всі головні новини

Останні новини

11:53

Місячний календар 7 жовтня: похмура енергетика Місяця віщує конфлікти і навіть бійки

11:46

Розносить артилерію окупантів на шматки: ЗСУ створили потужний "вогневий кулак"

11:30

У Києва кілька місяців: Макрон попередив про нову загрозу через бунт в Конгресі

11:26

Запас міцності системи зменшився: експерт розповів, чи пройде без проблем опалювальний сезон

11:22

"Убитий хлопчик, 10 років йому було": Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову

Удар РФ по житловому будинку в Харкові: загинула дитина, тіло знайшли під заваламиУдар РФ по житловому будинку в Харкові: загинула дитина, тіло знайшли під завалами
10:54

"Мерзенне гопництво": у Зеленського назвали головну мету Путіна у війні з Україною

10:40

Тривоги не було: у Повітряних силах розкрили деталі удару по Харкову

10:10

У Байдена вже не наполягають на пакеті в $ 24 млрд для України-Washington Post

10:04

Іменини 7 жовтня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

Реклама
09:40

РФ атакувала Південь десятками дронів: пошкоджено зерносховище, спалахнула потужна пожежа

09:38

"Війна буде довгою, пік ще попереду": українці дізналися тривожний прогноз

08:58

В Україні масштабно збільшать пенсії: хто потрапляє під підвищення

08:45

Чи можуть до влади в Європі прийти любителі Росії?Погляд

08:44

Ситніше не придумаєш: рецепт лінивого пирога кіш з грибами і куркою за 30 хвилин

08:18

Окупанти кидають позиції і не хочуть контратакувати - західні аналітики

08:03

ЗСУ просунулися біля трьох населених пунктів на Донбасі та Запоріжжі - ISW

07:24

У Харкові - вибухи: окупанти вдарили по центру міста, поранено 11-місячну дитину

06:55

Тільки генії знайдуть кота на картинці за 16 секунд: неперевершена оптична ілюзія

06:45

Байден знайшов "новий спосіб" відправляти допомогу Україні: у Politico дізналися деталі

06:35

Чому не можна казати "підніматися вгору" та "офіційні документи": пояснення АвраменкаВідео

Реклама
06:10

Про долю Донбасу після війниПогляд

05:30

"Заморозка бойових дій": експерт повідомив про наслідки для України

05:00

Три причини, чому треба мити підлогу з сіллю: відповіді, яких ви не знали

04:20

Експерт розповів, підтримку яких європейських сил Україна повинна зберегти

03:30

Чим вмитися 7 жовтня, щоб бути здоровим весь рік: прикмети і заборони дня

02:46

Латекс і міні: онука путініста Боярського ледь втримала потужний "талант" в топі

02:16

"Стадо баранів йде на бойню": Світан оцінив шанси того, що армія РФ повалить Путіна

02:00

Знайдіть дівчину серед фламінго за 8 секунд: ця головоломка заморочить вам голову

01:40

"Критичний момент" у допомозі від Заходу: експерт пояснив, що це означатиме для України

05 жовтня, четвер
23:21

Вбита вся сім'я перепохованого військового: в Грозі збільшилася кількість загиблихФото

22:31

Підірвали себе гранатами: Путін видав безглузду маячню про загибель Пригожина

22:27

Скандал з поставками зброї: президентка Словаччини "дала задню"

22:17

"Вона неймовірна": молодий баскетболіст вперше заговорив про роман з Шакірою

22:17

"Від брата лишились лише ноги": чоловік в Грозі втратив маму, брата та невісткуФото

22:04

Київ виконав всі необхідні роботи, щоб опалювальний сезон стартував вчасно - Кличко

21:25

Дружина Брюса Вілліса розповіла, чи розуміє той, що невиліковно хворий

21:21

Шопінг за $1 мільйон: пропагандисти зганьбилися фейком про Олену Зеленську

21:19

Весь графік червоний: Україну накрила сильна і затяжна магнітна буря

21:03

Пишне цвітіння гарантоване: чим підгодувати орхідеї для кращого зростання

21:03

Путін зганьбився "казковими" цифрами по втратах ЗСУ

Реклама
20:47

Українцям повернуть гроші за ремонт зруйнованого в ході війни житла: Рада прийняла закон

20:32

Favbet підтримав створення комплексної системи запобігання ігровій залежності в Україні

20:13

Яке сьогодні свято 6 жовтня: кого потрібно привітати в цей день

20:11

Це були похорони військового: тіла загиблих в селі Гроза понівечені і розірваніФото

19:43

Мобілізація: адвокат оцінив, чи зможуть в Україні вручати електронні повістки

19:39

Німеччина пообіцяла Україні більше Patriot

19:29

Буде скажений вітер та дощі з грозами: де погода стане найгіршою

19:18

Надя Дорофєєва зізналася, чому не може мати дітей від Міші Кацуріна

19:10

Росіяни різко активізувалися, під Мар'їнкою йдуть жорстокі бої - Сили оборони

19:10

У РФ вже немає можливості захищати залишки свого флоту в КримуПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти