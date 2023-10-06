"Убитий хлопчик, 10 років йому було": Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар, який російські окупанти завдали вранці 6 жовтня по центру Харкова.
"Харків, російський удар цього ранку. Вбито дитину - хлопчика. Десять років йому було... Мої співчуття рідним і близьким", - написав глава держави у Telegram.
За словами Зеленського, понад 20 людей постраждали. Всім пораненим надається необхідна допомога. Рятувальна операція триває.
"Вдячний кожному, хто допомагає нашим людям. І я дякую всім нашим воїнам, які попри все рухаються вперед, знищують окупантів і наближають повернення справедливості для України. Наша стійкість, наш рух і щоденні втрати окупантів – це те, що має бути відповіддю на російський терор", - додав Зеленський.
Дивіться відео - Як виглядає Харків після ракетного удару РФ:
Ракетний удар по Харкову 6 жовтня
6 жовтня в Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про "приліт" по центральній частині Харкова.
Вибухи пролунали близько 6:46, одразу після цього в області оголосили повітряну тривогу.
Внаслідок атаки пошкоджено 2 багатоквартирних будинки та зруйновано триповерховий житловий будинок. Виникла пожежа на площі 50 кв. м.
Жертвою удару російських окупантів став 10-річний хлопчик. Попередньо постраждали 16 осіб, зокрема, 11-місячний малюк.
У Київському районі поранено шість мирних жителів: три жінки і троє чоловіків. В Основ'янському районі - 7 поранених, зокрема,11-місячний хлопчик. 10-річний загиблий - це його брат.
Пізніше керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що в результаті ранкового обстрілу Харкова загинула 10-річна дитина, щонайменше 25 людей поранено.
Інші новини:
- Це були похорони військового: тіла загиблих в селі Гроза понівечені та розірвані
- "Від брата залишилися лише ноги": чоловік в Грозі втратив маму, брата і невістку
- Вбита вся сім'я перепохованого військового: в Грозі збільшилася кількість загиблих