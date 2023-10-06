"Убитий хлопчик, 10 років йому було": Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову

Понад 20 людей постраждали. Всім пораненим надається необхідна допомога. Рятувальна операція триває.

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​ Ракетний удар по Харкову забрав життя десятирічної дитини / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар, який російські окупанти завдали вранці 6 жовтня по центру Харкова.

"Харків, російський удар цього ранку. Вбито дитину - хлопчика. Десять років йому було... Мої співчуття рідним і близьким", - написав глава держави у Telegram.

За словами Зеленського, понад 20 людей постраждали. Всім пораненим надається необхідна допомога. Рятувальна операція триває.

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"Вдячний кожному, хто допомагає нашим людям. І я дякую всім нашим воїнам, які попри все рухаються вперед, знищують окупантів і наближають повернення справедливості для України. Наша стійкість, наш рух і щоденні втрати окупантів – це те, що має бути відповіддю на російський терор", - додав Зеленський.

Дивіться відео - Як виглядає Харків після ракетного удару РФ:

Ракетний удар по Харкову 6 жовтня

6 жовтня в Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про "приліт" по центральній частині Харкова.

Вибухи пролунали близько 6:46, одразу після цього в області оголосили повітряну тривогу.

Внаслідок атаки пошкоджено 2 багатоквартирних будинки та зруйновано триповерховий житловий будинок. Виникла пожежа на площі 50 кв. м.

Жертвою удару російських окупантів став 10-річний хлопчик. Попередньо постраждали 16 осіб, зокрема, 11-місячний малюк.

У Київському районі поранено шість мирних жителів: три жінки і троє чоловіків. В Основ'янському районі - 7 поранених, зокрема,11-місячний хлопчик. 10-річний загиблий - це його брат.

Пізніше керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що в результаті ранкового обстрілу Харкова загинула 10-річна дитина, щонайменше 25 людей поранено.

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