"Від брата лишились лише ноги": чоловік в Грозі втратив маму, брата та невістку

Найбільшу кількість загиблих рятувальники дістали з місця, де стояв стіл.

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У селі Гроза окупанти вбили одразу брата, невістку та маму місцевого жителя / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, МВД Украины

Російські окупанти вдарили по кафе в селі Гроза на Харківщині, де зібрались люди на поминальний обід за загиблим військовим. В одну секунду місцевий житель Олександр Муховатий втратив свого брата, маму та невістку. Про це повідомляє Суспільне.

У цей день в селі проводили перезахоронення військового, який загинув ще на початку повномасштабного вторгнення. Його не змогли поховати на рідній землі, бо Харківщина була під окупацією. Брат Олександра раніше товаришував з військовим, тому вирішив провести його в останню путь.

Олександр проживає в сусідньому селі і в якийсь момент почув сильний вибух. Після цього над Грозою піднявся густий стовп диму. З того моменту він намагався зателефонувати брату, мамі та невістці, але ніхто з них не брав трубку.

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"Додзвонився до племінника, а він каже: "Дядько, давай бігом сюди. Тато, мама і бабуся — під завалами". Я одразу приїхав. Брата знайшли, маму з невісткою ще ні (на той момент - Главред). Вони точно були там. Я у брата зі штанів діставав паспорт. Я ще не розумію, що сталося і як все буде. Я не можу ще в це повірити, ще не доходить", — зі сльозами на очах каже Олександр.

Чоловік взнав свого брата по черевиках. Однак від його тіла залишилась лише частина.

"Від брата лишились самі рештки, нижня частина тулуба, верхньої немає. Я впізнав його за черевиками та штанами", — розповідає Олександр.

Найбільша кількість загиблих була в місці, де стояв стіл. Люди поминали військового і не підозрювали, що це останній день в їхньому житті.

"Дуже сильно було завалено плитами, будівельним сміттям. Постійно-постійно когось діставали, це було жахіття", — говорить заступник начальника пожежно-рятувального загону Руслан Парфілов.

Дивіться відео про загибель людей в Грозі на Харківщині:

У селі Гроза окупанти вбили одразу брата, невістку та маму місцевого жителя / фото: скріншот

Удар по селу Гроза на Харківщині

5 жовтня стало відомо про те, що росіяни вдарили по кафе і магазину на Харківщині. Окупанти обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп'янського району. Там було багато цивільних і діти.

Президент України Володимир Зеленський назвав ці обстріли жорстоким терактом. Він пообіцяв, що російські окупанти отримають справедливу і жорстку відповідь.

"Цей і подібні теракти потрібні Росії тільки для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу ... Терористам відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", - сказав Зеленський.

У МВС України розповіли всі деталі ракетного удару по Грозі. Виявилося, що ворог вдарив по кафе, де був поминальний обід. Окупанти вбили 51 людину, серед яких одна дитина. Також було поранено 6 осіб, всі вони перебувають у важкому стані в лікарні. Російські окупанти могли завдати удару ракетою Іскандер.

Виявилось, що люди прийшли попрощатись із загиблим військовим. Тіла загиблих в селі Гроза понівечені і розірвані. У селі вже закінчили розбирати завали. Окупанти вбили 51 людину, серед яких є одна дитина. Ще 6 людей отримали важкі осколкові поранення.

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