РФ втрачає роти, окупанти 'відпочивають': Плетенчук розповів про штурми Нестриги

Росія деякий час накопичувала ресурс, але не у такому обсязі, який дозволяє форсувати Дніпро, і використала минулого тижня, розповів Дмитро Плетенчук.

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Росія намагається змістити плацдарм на Нестригу / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Російські окупанти минулої доби вкотре атакували острів Нестрига у Херсонській області, який має стратегічне значення для розміщення військових позицій. У штурмах окупанти зазнають значний втрат. Про це розповів начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Знову вони згадали про Нестригу. Штурм був безуспішний – втрат позицій не було, але, проте, звісно, тримати там оборону досить складно. Тому що фактично населеного пункту немає, так само як й відповідної забудови немає. Однак українські морпіхи роблять неможливе і продовжують там утримувати плацдарм, попри численні атаки з боку ворога", - сказав Плетенчук.

За його словами, хоча ситуація залишається напруженою, проте на фоні минулого тижня є певне послаблення. За останні дві доби кількість штурмів зменшилася.

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"Якщо тоді було півтора-два десятки на добу, то вчора - загальна кількість - 12, з них половина - Оріхівський напрямок, половина - Дніпровський напрямок, тобто Херсонщина", - додав він.

Плетенчук зазначив, що біля Кринок Херсонської області один з підрозділів окупантів перемістили на Харківщину. Він наголосив, що переміщення військ незначно впливають на театр бойових дій у регіоні. Ворог накопичував ресурси, але не в обсязі, який дозволяє проводити наступальні операції. Водночас, за його словами, минулого тижня противник зазнав значних втрат.

"Було багато штурмів. Зараз ми бачимо тенденцію для того, що вони трошки видихнулися, але це не означає, що завтра вони знов не кинуть кудись якусь роту", - зауважив Плетенчук.

Речник розповів, що вчора Росія втратила майже роту – 108 солдатів, половина з яких – вбиті. Ситуація для окупантів на лівобережжі Дніпра також залишається складною. ЗСУ мають перевагу у застосуванні FPV-дронів, що призводить до значних втрат ворога.

"Тому, відповідно, виконують вони (росіяни – ред.) всі ці накази та при цьому зазнають втрат... Морпіхи утримують плацдарм, який дає оперативно-тактичні переваги. Ворог відповідно, намагається змістити свій плацдарм до правого берега, зокрема, на Нестригу, яка є частиною правобережжя", - пояснив Плетенчук.

Він додав, що військові зафіксували, як окупанти гинуть під час спроб потрапити на Нестригу, але ці "жорсткі" відеоматеріали не можуть бути оприлюднені через відповідну цензуру. На них видно, як росіяни "відпочивають" після невдалих штурмів.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Ситуація на Херсонщині - штурми острова Нестрига

Нагадаємо, ЗСУ звільнили острів Нестрига у Херсонській області. Острів є частиною Національного природного парку "Нижньодніпровський" і розташований на річці Дніпро, між селами Велетенське та Стара Збур’ївка.

Згодом головком ЗСУ повідомив, що на Херсонському напрямку українським підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига.

Також Плетенчук розповів, що загострення на лінії бойового зіткнення пов’язане з підготовкою до Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

"Ворог деякий час акумулював свої сили для чергової ескалації, що традиційно пов'язано з підготовкою до важливих геополітичних подій", - пояснив представник ЗСУ.

Як повідомляв Главред, підрозділи ЗСУ змогли розширити плацдарм під Кринками в Херсонській області, повідомив військовий аналітик Олександр Коваленко. Він зазначив, що окупантам не вдається вибити звідти українських бійців.

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