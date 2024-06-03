УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ втрачає роти, окупанти "відпочивають": Плетенчук розповів про штурми Нестриги

Руслана Заклінська
3 червня 2024, 13:23
171
Росія деякий час накопичувала ресурс, але не у такому обсязі, який дозволяє форсувати Дніпро, і використала минулого тижня, розповів Дмитро Плетенчук.
РФ втрачає роти, окупанти 'відпочивають': Плетенчук розповів про штурми Нестриги
Росія намагається змістити плацдарм на Нестригу / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Російські окупанти минулої доби вкотре атакували острів Нестрига у Херсонській області, який має стратегічне значення для розміщення військових позицій. У штурмах окупанти зазнають значний втрат. Про це розповів начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Знову вони згадали про Нестригу. Штурм був безуспішний – втрат позицій не було, але, проте, звісно, тримати там оборону досить складно. Тому що фактично населеного пункту немає, так само як й відповідної забудови немає. Однак українські морпіхи роблять неможливе і продовжують там утримувати плацдарм, попри численні атаки з боку ворога", - сказав Плетенчук.

За його словами, хоча ситуація залишається напруженою, проте на фоні минулого тижня є певне послаблення. За останні дві доби кількість штурмів зменшилася.

відео дня

"Якщо тоді було півтора-два десятки на добу, то вчора - загальна кількість - 12, з них половина - Оріхівський напрямок, половина - Дніпровський напрямок, тобто Херсонщина", - додав він.

Плетенчук зазначив, що біля Кринок Херсонської області один з підрозділів окупантів перемістили на Харківщину. Він наголосив, що переміщення військ незначно впливають на театр бойових дій у регіоні. Ворог накопичував ресурси, але не в обсязі, який дозволяє проводити наступальні операції. Водночас, за його словами, минулого тижня противник зазнав значних втрат.

"Було багато штурмів. Зараз ми бачимо тенденцію для того, що вони трошки видихнулися, але це не означає, що завтра вони знов не кинуть кудись якусь роту", - зауважив Плетенчук.

Речник розповів, що вчора Росія втратила майже роту – 108 солдатів, половина з яких – вбиті. Ситуація для окупантів на лівобережжі Дніпра також залишається складною. ЗСУ мають перевагу у застосуванні FPV-дронів, що призводить до значних втрат ворога.

"Тому, відповідно, виконують вони (росіяни – ред.) всі ці накази та при цьому зазнають втрат... Морпіхи утримують плацдарм, який дає оперативно-тактичні переваги. Ворог відповідно, намагається змістити свій плацдарм до правого берега, зокрема, на Нестригу, яка є частиною правобережжя", - пояснив Плетенчук.

Він додав, що військові зафіксували, як окупанти гинуть під час спроб потрапити на Нестригу, але ці "жорсткі" відеоматеріали не можуть бути оприлюднені через відповідну цензуру. На них видно, як росіяни "відпочивають" після невдалих штурмів.

Що відомо про Дмитра Плетенчука?

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Ситуація на Херсонщині - штурми острова Нестрига

Нагадаємо, ЗСУ звільнили острів Нестрига у Херсонській області. Острів є частиною Національного природного парку "Нижньодніпровський" і розташований на річці Дніпро, між селами Велетенське та Стара Збур’ївка.

Згодом головком ЗСУ повідомив, що на Херсонському напрямку українським підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига.

Також Плетенчук розповів, що загострення на лінії бойового зіткнення пов’язане з підготовкою до Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

"Ворог деякий час акумулював свої сили для чергової ескалації, що традиційно пов'язано з підготовкою до важливих геополітичних подій", - пояснив представник ЗСУ.

Як повідомляв Главред, підрозділи ЗСУ змогли розширити плацдарм під Кринками в Херсонській області, повідомив військовий аналітик Олександр Коваленко. Він зазначив, що окупантам не вдається вибити звідти українських бійців.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Херсона Херсонська область війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Без світла сотні населених пунктів: в Укренерго заявили про дефіцит в енергосистемі

Без світла сотні населених пунктів: в Укренерго заявили про дефіцит в енергосистемі

13:59 Україна
РФ втрачає роти, окупанти "відпочивають": Плетенчук розповів про штурми Нестриги

РФ втрачає роти, окупанти "відпочивають": Плетенчук розповів про штурми Нестриги

13:23 Україна
Нідерланди дали "залене світло": ЗСУ будуть використовувати F-16 для ударів по Росії

Нідерланди дали "залене світло": ЗСУ будуть використовувати F-16 для ударів по Росії

12:46 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп Таро на тиждень із 3 до 9 червня: Тельцям - проблеми з грошима, Левам - мир 23042

Гороскоп Таро на тиждень із 3 до 9 червня: Тельцям - проблеми з грошима, Левам - мир

Ніхто не має права : Зеленський зробив гучну заяву щодо закінчення війни 5446

"Ніхто не має права": Зеленський зробив гучну заяву щодо закінчення війни

Як зробити так, щоб у машині не було жарко: водії вражені лайфхаком 5077

Як зробити так, щоб у машині не було жарко: водії вражені лайфхаком

Україна отримала поворотний момент у війні 4830

Україна отримала поворотний момент у війні

Останні новини

14:32

Маловідоме місце в Україні: де був похований давньогрецький герой Ахіллес

14:32

І чоловіки, і жінки мають бути військовозобов'язаними та воювати з 23 років - Федоренко

14:23

Tayanna вперше зізналася в романі з популярним одруженим продюсером

14:20

VIASAT став партнером кампанії з платіжної безпеки #КібербезпекаФінансів, яку проводить Нацбанк та Держспецзв’язку

14:05

Можливі "страшні провокації зі смертями": влада попередила херсонців

Існує 5 сценаріїв введення військ НАТО до України - Наталія ГлобаІснує 5 сценаріїв введення військ НАТО до України - Наталія Глоба
13:59

Без світла сотні населених пунктів: в Укренерго заявили про дефіцит в енергосистемі

13:42

Ось це справжня окрошка: бомбічний рецептВідео

13:39

Не знайшла спокій: на сім'ю Заворотнюк після її смерті накинулися шахраї

13:23

РФ втрачає роти, окупанти "відпочивають": Плетенчук розповів про штурми Нестриги

Реклама
12:58

Долар піднявся до рекордної позначки: курс валют на 3 червня

12:46

Нідерланди дали "залене світло": ЗСУ будуть використовувати F-16 для ударів по Росії

12:19

Для чого люди кладуть кульки з фольги в пральну машину

12:15

Чи може заморозити НАТО війну в Україні: Глоба розкрила важливий сценарій

12:14

"Вона всіх облизує": путіністка Кудрявцева жорстко зганьбила Наташу Корольову в ефірі

12:08

ППО для України: в Зеленського сказали, коли чекати на рішення союзників

11:52

Місяць буде критичним і катастрофічним: Росс назвав невдах червня-2024Відео

11:48

"Живим з війни не вийде": аналітик розповіла, який кінець чекає на Путіна і РФ

11:34

Пропагандисти радіють: Галкіну і Пугачовій заборонили в'їзд до популярної серед росіян країни

11:29

Церковне свято 4 червня: що заборонено робити на святого Митрофана

11:06

Подачка для Росії: Китай хотів придбати пристрої, які глушать дрони - FT

Реклама
10:56

Китайський гороскоп на завтра 4 червня: Мавпам - новий виток життя, Собакам - успіх

10:56

Західна зброя вже працює по РФ: комбат зізнався, коли ЗСУ переламають хід війни

10:47

Путін воюватиме, поки не помре: аналітик дала невтішний прогноз щодо війни

10:09

"Нам уже два місяці": онук Алли Пугачової поділився карколомною новиною зі США

09:56

Це збільшило перевагу над росіянами: в ISW розповіли про головний козир ЗСУ

09:51

Гороскоп на завтра 4 червня: Скорпіони - не грайте в жертву, Терезам - можливість вразити

09:48

У найстаршої мами України забрали доньку: жінка хоче народити другу дитинуВідео

09:15

"Продовжити свої спроби": Наталя Могилевська захопила своїм секретом

09:04

Росіяни просунулися біля Вовчанська: в ISW розповіли про кардинальні зміни у боях

08:55

4 знаки зодіаку, які обожнюють жити в розкоші

08:20

Відключень світла стане більше: в Укренерго пояснили ситуацію з енергетикою

08:11

Росія вночі масовано обстріляла базу відпочинку на Харківщині: є жертва і постраждаліФото

07:58

"Поставили печатку і підписалися": український співак розповів, що трапилося з утікачами Винником і Ямою

07:44

ЗСУ зможуть захистити Харків від російських бомб і ракет: в ISW назвали передумови

06:45

Зеленський прибув до Маніли і вперше зустрівся з президентом Філіппін: про що говорилиФото

06:33

Україна отримала поворотний момент у війніПогляд

04:30

Як зробити так, щоб у машині не було жарко: водії вражені лайфхаком

03:30

"Дай Бог ще рік прожити": Кіркоров запанікував та сховав дітей за кордоном

02:40

Під прицілом і ATACMS, і F-16: США знімуть заборону на удари вглиб РФ – Маломуж

02:21

Де зараз молодша донька Віри Брежнєвої - 14-річна дівчина поділилася планами

Реклама
02:00

"Нервовий зрив": Ніколь Кідман розповіла, як розлучалася з Томом Крузом

01:21

"Його не люблять в Україні": 15-річний син Потапа зухвало відбрив хейтерів тата

01:20

ЗСУ розгромили колону росіян дорогою до Вовчанська: вказано цікаву деталь

00:02

Відомий продюсер зізнався, як камінг-аут змінив його, та показав коханого

02 червня, неділя
23:35

Росіяни публікують відео зі знущаннями з військовополонених: реакція України

22:54

Битва за Крим: як Україна вже перемагає Росію - The Economist

22:16

ЗСУ можуть збивати із ЗРК Patriot авіацію над територією РФ – генерал Бундесверу

22:15

Гороскоп на червень 2024 для Риб: здійснення мрії та новий виток розвиткуВідео

21:28

"Ніхто не має права": Зеленський зробив гучну заяву щодо закінчення війни

21:05

Гороскоп на червень 2024 для Водоліїв: на що чекати в коханні, фінансах, роботіВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти