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РФ запускає рої дронів, втрати серйозні: Плетенчук розповів про бої за острів Нестрига

Руслана Заклінська
10 травня 2024, 21:48
906
На півдні України ситуація залишається незмінною, ознак формування наступальних угруповань росіян не спостерігається, заявив Дмитро Плетенчук.
РФ запускає рої дронів, втрати серйозні: Плетенчук розповів про бої за острів Нестрига
Росія не припиняє штурмів острова Нестрига / Колаж: Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Поблизу острова Нестрига у Херсонській області тривають інтенсивні бойові дії. Росіяни періодично намагаються висадитися на острів, зазнаючи при цьому великих втрат. Про це розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Тривають постійно бойові дії, вони (росіяни - ред.) намагаються висадитися туди періодично. Тому, відповідно, ми вимушені відбивати ці атаки. Там зараз велика щільність FPV-дронів, мова про сотні", - зазначив він.

Плетенчук наголосив, що українські військові не поступаються окупантам у використанні дронів.

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"Вчора в нашому напрямку 115 втрат особового складу було в окупантів, половина з них безповоротні. Тому, в принципі, так, РФ зазнає там серйозних втрат", - розповів речник.

Ситуація на півдні

За словами Плетенчука, на півдні України ситуація залишається незмінною, ознак формування наступальних угруповань росіян не спостерігається. Російські війська продовжують штурмові дії на всіх ділянках фронту, використовуючи "Шахеди" та здійснюючи численні атаки.

"Ознак формування наступальних угрупувань не бачимо, так само як і зміну стану та положення ворога на нашому напрямку... Продовжують (росіяни - ред.) спроби вести штурмові дії фактично на всіх ділянках фронту. В нашій операційній зоні - це Роботине і Кринки. Згодом матимемо повну інформацію щодо цих подій", - зазначив речник.

Плетенчук додав, що окупанти здійснили 21 спробу штурму за учора, проте всі вони були невдалими.

Що відомо про Дмитра Плетенчука?

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Звільнення острова Нестрига - подробиці

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили острів Нестрига у Херсонській області. Острів є частиною Національного природного парку "Нижньодніпровський" і розташований на річці Дніпро, між селами Велетенське та Стара Збур’ївка.

Згодом головком ЗСУ повідомив, що на Херсонському напрямку українським підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига.

Як повідомляв Главред, окупанти намагаються вибити ЗСУ з Кринків та закріпитися на острові Нестрига. Речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни щодня намагаються відновити своє положення, але всі їхні штурми безуспішні.

Також під час штурмів окупанти навіть використовували гідроцикл. Велика кількість втрат у росіян пов'язана з тим, що вони змушені штурмувати з води, а ця місцевість відкрита і уразлива.

Острів Нестрига

Це один із численних херсонських островів, тому про нього не так багато інформації.

Туристичний сайт ХерсON повідомляє, що в Херсонській області понад тисячу дрібних островів, розташованих у гирлі Дніпра. Місцеві називають їх плавнями.

Острів Нестрига входить до складу Національного природного парку "Нижньодніпровський".

Згідно з функціональним зонуванням території Національного природного парку "Нижньодніпровський", до заповідної зони входять: острови Забич, Бугаз, Козулихинський, Домахський, Нестрига, Красниківський, Гапський, Великий, Бакайський, Васильків.

Острів Нестрига довгий час залишався в "сірій зоні", тепер він - під контролем українських військ. Взяття острова дає змогу значно посилити контрдиверсійні заходи та забезпечити кращий захист позицій ЗСУ в регіоні.

Також контроль над островом Нестрига має стратегічне значення, оскільки дозволяє зміцнити та можливо розширити плацдарм на лівому березі річки Дніпро, що має важливе значення для подальших військових операцій у регіоні.

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