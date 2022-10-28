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РФ світить нова хвиля мобілізації: Зеленський натякнув на величезні втрати серед "чмобіків"

28 жовтня 2022, 21:55

Росія намагається посилити тиск на позиції ЗСУ, підкреслив глава держави.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Вже скоро Росії може знадобитися нова хвиля мобілізації для відправки людей на війну, заявив президент України Володимир Зеленський.

У вечірньому відеозверненні він зазначив, що провів кілька нарад з військовими щодо поточної ситуації на передовій.

"Сьогодні у ворога звітують про нібито завершення їх мобілізації... Про нібито непотрібність нових хвиль відправки громадян Росії на фронт. Ми відчуваємо на передовій зовсім інше. Хоча Росія і намагається посилити тиск на наші позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки погано підготовлені і екіпіровані, настільки грубо застосовуються командуванням, що це дозволяє припустити: вже скоро в Росії може знадобитися і нова хвиля відправки людей на війну", - підкреслив глава держави.

Президент підкреслив, що Україна до цього готується. "Готуємося до того, що поточне російське керівництво буде шукати будь-яких нових можливостей, щоб продовжувати війну, зокрема, і завдяки своїм спільникам – в Ірані", - сказав президент України.

Він додав, що саме тому щодня йде робота з партнерами для того, щоб посилити протиповітряну оборону та інші оборонні можливості.

Зеленський підкреслив, що український прапор буде повернуто в усі куточки України.

Нагадаємо, раніше Сергій Шойгу заявив про те, що "часткова мобілізація" у РФ завершилася.

На війну в Україну вже відправили 82 тисячі "частково мобілізованих".

Він розповів, що всього було мобілізовано 300 тисяч осіб, середній вік призваних 35 років. 218 тисяч мобілізованих, за словами міністра, проходять бойове злагодження на полігонах.

Читайте більше:

мобілізація Володимир Зеленський війна Росії та України
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