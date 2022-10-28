Шойгу доповів Путіну про завершення мобілізації: в Україні - 82 тисячі "чмобіків"

Сергій Шойгу заявив про завершення в РФ "часткової мобілізації" / Reuters

"Часткова мобілізація" у РФ завершилася, заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу на зустрічі з президентом Володимиром Путіним.

На війну в Україну вже відправили 82 тисячі "частково мобілізованих", цитують його пропагандисти РІА Новості.

Він розповів, що всього було мобілізовано 300 тисяч осіб, середній вік призваних 35 років. 218 тисяч мобілізованих, за словами міністра, проходять бойове злагодження на полігонах.

За його словами, 41 тисяча з 82, які відправили в Україну, вже беруть участь у бойових діях.

"Відправку громадян, призваних за мобілізацією, завершили сьогодні. Оповіщення громадян завершено. Встановлена вами завдання в 300 тисяч осіб виконана. Ніяких додаткових завдань не планується", - заявив Шойгу.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язниця за дезертирство та інші наслідки.

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