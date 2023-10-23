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У РФ жахливі втрати: ЗСУ можуть готувати потужний прорив, названо терміни

Олексій Тесля
23 жовтня 2023, 17:53оновлено 23 жовтня, 18:41
В України залишається тільки кілька тижнів, щоб домогтися нового просування, вважають військові аналітики.
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ЗСУ відбивають масовані атаки РФ / Колаж: Главред, Фото: 3 окрема штурмова бригада, командування Об'єднаних Сил ЗС України

В районі Бахмута Донецької області чергові атаки російських окупантів закінчилися для них провалом з важкими втратами, розповів військовий аналітик Том Купер.

Він пише, що 4-а мотострілецька бригада і 1428-а МСбр РФ зазнали значних втрат і відступили далі на схід на західну околицю Опитного.

За словами експерта, не менш важливо і те, що всі російські контратаки північніше Курдюмівки також не увінчалися успіхом: українські війська тримаються там дуже добре.

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Водночас він зазначає, що підрозділи російських окупантів зробили нові спроби наступу на північну частину авдіївського терикону, де і намагаються закріпитися.

"Українці роблять все можливе, щоб не дати їм закріпитися: в черговий раз були підбиті десятки російських танків та інших бойових броньованих машин, але ситуація не поліпшується", - пише експерт і попереджає про те, що росіяни продовжать наступати незважаючи на колосальні втрати, кидаючи в бій нові резерви

Він також уточнив, що в районі Роботиного Запорізької області ЗСУ вдалося відтіснити 247-й полк ПДВ ще на 400 метрів на схід, при цьому раніше російським окупантам вдалося відтіснити передові позиції ЗСУ приблизно на 200 метрів.

"Принаймні, українцям вдалося завдати додаткових втрат 108-му полку ПДВ і дещо просунутися на захід від Новопрокопівки, уздовж дороги Т-0803", - додав Купер.

Перспективи контрнаступу ЗСУ

У свою чергу британський військовий аналітик Майкл Кларк пише про те, що в України залишається тільки кілька тижнів, щоб домогтися нового просування до настання осіннього бездоріжжя, поки грунт все ще стійкий для бронетехніки.

У той же час він не виключає, що українським силам, ймовірно, незабаром знадобиться пауза для ротації і переозброєння деяких ключових підрозділів в якості підготовки до наступного етапу.

Кларк підкреслює, що ЗСУ можуть готувати для росіян сюрприз взимку, хоча б для того, щоб переконати західних партнерів і постачальників озброєнь в тому, що ЗСУ здатні відкинути російські війська з більшої частини або ж з усієї окупованої території.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пошматували росіян під Бахмутом: просунулися вперед і "покришили" окупантів. Російські загарбники зробили більше 50 невдалих спроб відновити втрачене становище.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що під Куп'янськом ЗСУ відкинули окупантів і закріплюються на нових позиціях. На Куп'янському напрямку прийняті рішення для посилення маневреної оборони ЗСУ.

Також повідомлялося, що українські захисники готують потужний прорив на півдні: екс-командир з Айдару назвав напрямок. Артилерія ЗСУ з правого берега Дніпра не дає росіянам закріпитися і облаштувати будь-які стаціонарні позиції.

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Авдіївка ЗСУ Бахмут війна Росії та України
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