Мирний договір не спрацює: дипломат назвав 'рецепт 'завершення' війни

Колишній посол України в США Валерій Чалий налаштований песимістично щодо врегулювання війни Росії проти України за допомогою укладення договору з країною-агресором. На його думку, для закінчення необхідний план виходу з широкомасштабної війни на іншу інтенсивність конфлікту.
"Потрібно вийти із зіткнення на суші, де стріляють Калашникови і купа народу гине, де війна контактна - на відстані 3, 5, 10 кілометрів. Як вийти? Це точне снайперське озброєння, це гаубиці, це точні ракети. Тобто парадокс у тому, що Україна може перейти за допомогою Америки та інших партнерів у більш гуманну війну", - сказав Чалий в інтерв'ю РБК-Україна.
Дипломат вважає, що російський диктатор Володимир Путін може прийняти рішення про закінчення війни, якщо побачить гарантовану підтримку України.
"Якщо Путін побачить, що на наступний рік у нас 150 мільярдів ресурсів, через рік - 100 гарантовано, він може ухвалити інше рішення. Упевнений, війна йому потрібна, але де воювати, йому все одно", - сказав Чалий.
За словами дипломата, "наша слабкість його привела сюди, це його помилка, тому що зруйнує його модель".
"Частково є мета зруйнувати Україну, як країну, яка показала успішну модель розвитку. Але він шкодує про розвал Радянського Союзу, і відновлення імперії - це мета. Але він може відновлювати його не одразу з Україною. Він міг піти на країни Балтії, в інший бік, міг піти на Казахстан, трохи дисциплінувати його, зробити більш союзницьким, як Білорусь. Він багато чого міг зробити. Але наша слабкість привела його сюди. І це його помилка, тому що це зруйнує його модель", - вважає колишній посол.
Нині у світі триває період регіональних війн, каже дипломат. Саме про це свідчать події на Близькому Сході та в Азії.
"Думаю, нам потрібно перевести війну в інший бік. Війни нікуди не подінуться. Ви бачите Близький Схід, ви бачите Азію. Це період регіональних воєн. Але перевести її від нас, з Європи, і виставити бар'єр - це наше завдання", - резюмував Чалий.
Хто такий Валерій Чалий
Валерій Чалий - український політичний експерт. Заступник Глави Адміністрації Президента України (2014-2015). Надзвичайний і повноважний посол України в США (2015-2019) та в Тринідаді й Тобаго (2016-2019).
Голова правління Українського кризового медіа-центру.
План перемоги Зеленського і завершення війни - останні новини
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор РФ ігнорує реальну дипломатію та українську Формулу миру, щоб закінчити війну справедливо на основі статуту ООН. Однак, якщо буде реалізовано План перемоги України, РФ не зможе продовжувати воювати і буде змушена погодитися на мир.
Італійське видання Corriere della Sera писало про те, що Зеленський нібито був би готовий до припинення вогню по нинішній лінії фронту без визнання нового офіційного кордону в обмін на деякі зобов'язання Заходу. Зокрема, це гарантії безпеки з боку США на кшталт тих, які американці надали Японії, Південній Кореї та Філіппінам і входження України до ЄС. Також Зеленський хотів би отримати запевнення щодо швидкого вступу до Європейського Союзу, що дало б Україні горизонт зростання.
Як пише видання El Mundo, Зеленський розраховує на лідерство глави Білого дому Джо Байдена, щоб упродовж трьох місяців, які залишилися до кінця його президентського терміну, досягти прогресу в питанні миру. Зеленський закликав союзників діяти "рішуче, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року".
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