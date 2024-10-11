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Мирний договір не спрацює: дипломат назвав "рецепт "завершення" війни

Анна Ярославська
11 жовтня 2024, 11:38
607
Широкомасштабну війну потрібно перевести на інший рівень інтенсивності.
Валерій Чалий, ЗСУ, переговори
Валерій Чалий назвав свій "рецепт" завершення війни / Колаж: Главред, фото: РБК-Україна, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ua.depositphotos.com

Колишній посол України в США Валерій Чалий налаштований песимістично щодо врегулювання війни Росії проти України за допомогою укладення договору з країною-агресором. На його думку, для закінчення необхідний план виходу з широкомасштабної війни на іншу інтенсивність конфлікту.

"Потрібно вийти із зіткнення на суші, де стріляють Калашникови і купа народу гине, де війна контактна - на відстані 3, 5, 10 кілометрів. Як вийти? Це точне снайперське озброєння, це гаубиці, це точні ракети. Тобто парадокс у тому, що Україна може перейти за допомогою Америки та інших партнерів у більш гуманну війну", - сказав Чалий в інтерв'ю РБК-Україна.

Дипломат вважає, що російський диктатор Володимир Путін може прийняти рішення про закінчення війни, якщо побачить гарантовану підтримку України.

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"Якщо Путін побачить, що на наступний рік у нас 150 мільярдів ресурсів, через рік - 100 гарантовано, він може ухвалити інше рішення. Упевнений, війна йому потрібна, але де воювати, йому все одно", - сказав Чалий.

За словами дипломата, "наша слабкість його привела сюди, це його помилка, тому що зруйнує його модель".

"Частково є мета зруйнувати Україну, як країну, яка показала успішну модель розвитку. Але він шкодує про розвал Радянського Союзу, і відновлення імперії - це мета. Але він може відновлювати його не одразу з Україною. Він міг піти на країни Балтії, в інший бік, міг піти на Казахстан, трохи дисциплінувати його, зробити більш союзницьким, як Білорусь. Він багато чого міг зробити. Але наша слабкість привела його сюди. І це його помилка, тому що це зруйнує його модель", - вважає колишній посол.

Нині у світі триває період регіональних війн, каже дипломат. Саме про це свідчать події на Близькому Сході та в Азії.

"Думаю, нам потрібно перевести війну в інший бік. Війни нікуди не подінуться. Ви бачите Близький Схід, ви бачите Азію. Це період регіональних воєн. Але перевести її від нас, з Європи, і виставити бар'єр - це наше завдання", - резюмував Чалий.

Хто такий Валерій Чалий

Валерій Чалий - український політичний експерт. Заступник Глави Адміністрації Президента України (2014-2015). Надзвичайний і повноважний посол України в США (2015-2019) та в Тринідаді й Тобаго (2016-2019).

Голова правління Українського кризового медіа-центру.

План перемоги Зеленського і завершення війни - останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор РФ ігнорує реальну дипломатію та українську Формулу миру, щоб закінчити війну справедливо на основі статуту ООН. Однак, якщо буде реалізовано План перемоги України, РФ не зможе продовжувати воювати і буде змушена погодитися на мир.

Мирний договір не спрацює: дипломат назвав 'рецепт 'завершення' війни
План перемоги Зеленського - основні пункти / ИІнфографіка: Главред

Італійське видання Corriere della Sera писало про те, що Зеленський нібито був би готовий до припинення вогню по нинішній лінії фронту без визнання нового офіційного кордону в обмін на деякі зобов'язання Заходу. Зокрема, це гарантії безпеки з боку США на кшталт тих, які американці надали Японії, Південній Кореї та Філіппінам і входження України до ЄС. Також Зеленський хотів би отримати запевнення щодо швидкого вступу до Європейського Союзу, що дало б Україні горизонт зростання.

Як пише видання El Mundo, Зеленський розраховує на лідерство глави Білого дому Джо Байдена, щоб упродовж трьох місяців, які залишилися до кінця його президентського терміну, досягти прогресу в питанні миру. Зеленський закликав союзників діяти "рішуче, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року".

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війна в Україні Володимир Зеленський Валерій Чалий новини України війна Росії та України
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