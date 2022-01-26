УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Телеканал CNN "приєднав" Харків до Росії

26 січня 2022, 09:20
Прослухати новину
Зупинити

У сюжеті про Україну впродовж 20 секунд у правому верхньому куті висвічувався напис "Харків, Росія". Йшлося про військові навчання Збройних сил РФ.

false
У сюжеті CNN у правому верхньому куті висвічувався напис "Харків, Росія" / скріншот

Американський телеканал CNN у прямому ефірі 25 січня позначив український Харків як частину Росії.

В сюжеті про Україну впродовж 20 секунд у правому верхньому куті висвічувався напис "Харків, Росія". Йшлося про військові навчання Збройних сил РФ. Далі транслювалося інтерв'ю з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Як повідомляв Главред, 25 січня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Харків ніколи не буде окупований.

Про це він написав у коментарях під своїм відео про підсумки засідання РНБО в Instagram. Зокрема, таким чином глава держави відреагував на коментар користувача під ніком Сергій про можливе захоплення Росією Харкова.

Читайте також:

viber
Володимир Зеленський військові навчання CNN новини України Росія
Зараз ви переглядаєте новину «Телеканал CNN "приєднав" Харків до Росії». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 26 січня 2022: Близнюкам – неймовірна зустріч, Дівам – неприємності, Стрільцям - секретиГороскоп на сьогодні, 26 січня 2022: Близнюкам – неймовірна зустріч, Дівам – неприємності, Стрільцям - секрети Гороскоп на сьогодні 23 січня 2022: Близнюкам – небезпечні обіцянки, Стрільцям – плітки недругів, Рибам - розривГороскоп на сьогодні 23 січня 2022: Близнюкам – небезпечні обіцянки, Стрільцям – плітки недругів, Рибам - розрив Здійснення бажань, грошова удача і дивовижні можливості: кому зі знаків пощастить вже в лютомуЗдійснення бажань, грошова удача і дивовижні можливості: кому зі знаків пощастить вже в лютому 3 речі, якими категорично не можна користуватися відразу після покупки3 речі, якими категорично не можна користуватися відразу після покупки Чи чекати повномасштабного наступу Росії на Україну: детальний розбірЧи чекати повномасштабного наступу Росії на Україну: детальний розбір
10:59

Випивав з приятелем і спостерігав за подією: у Сумах затримали чоловіка, який "замінував" поїзд

10:36

Британія не виключає запровадження жорстких санкцій проти Путіна

10:33

Фінансовий гороскоп 2022: кому зі знаків посміхнеться грошова удача в рік ТиграВідео

10:19

"Не сподобалася велика купюра": у Миколаєві водій гнав пасажирку з маршрутки

10:00

У Раді мало депутатів, незайманих голкою і скальпелем – пластичний хірург Дмитро Слоссер

Реклама
09:57

Міжнародний день митника - листівки та привітання до свята

09:54

Обікрала 12 залицяльників та оформила кредити: на Полтавщині затримали 20-річну дівчину

09:50

Смачні млинці з ідеальною начинкою на Масляну 2022: готувати всього 15 хвилинВідео

09:46

Що потрібно їсти для здоров'я суглобів: дієтолог назвала список продуктів

09:20

Телеканал CNN "приєднав" Харків до РосіїВідео

09:10

Прикмети на 27 січня: що не можна робити в день святої Ніни і як не потрапити в бідуВідео

08:40

"Нехай собі малюють на лобі червоні лінії": Єрмак відповів на відомості про діалог Києва з "ЛДНР"Відео

08:39

Сон з вівторка на середу: що значить, і чи збувається вінВідео

08:27

Коронавірус в Україні 26 січня: за добу - понад 24 тисячі нових виявлених хворихВідео

08:00

Гороскоп на сьогодні, 26 січня 2022: Близнюкам – неймовірна зустріч, Дівам – неприємності, Стрільцям - секретиВідео

07:45

Розкол у Європі: хто з Україною проти Росії і чомуПогляд

07:43

Авто летіло зі швидкістю 120 км/год: чоловік, якого збили блогери на Porsche, розкрив подробиці ДТПВідео

07:13

Вдома не буде сварок: як виростити магічну цибулинну квітку гіацинт на своєму підвіконніВідео

07:10

Війська НАТО в Україні та посилення у Східній Європі: в Альянсі закликали Росію до поступокВідео

06:58

Як зупинити блювоту і нудоту в домашніх умовах: що потрібно зробити в першу чергу

Реклама
06:54

COVID-19 може вражати хребет: учені розгадали таємницю симптомів "довгого ковіда"

06:36

Гороскоп на лютий 2022 року для Тельців: названо день виконання бажань та інші важливі датиВідео

06:29

Ідея-фікс Путіна: навіщо в Кремлі вирішили визнати "ЛДНР"Погляд

06:10

Прикмети на 26 січня: що не можна робити в Єрмілов день і як не потрапити в бідуВідео

06:01

У моду на 2022 рік повернулися неповторні жіночі куртки в стилі 90-х, від яких віє свободоюФотоВідео

05:28

Обвал рубля у РФ і занепад економіки: у США попередили Москву про удар у разі вторгнення в УкраїнуВідео

05:08

Гороскоп на картах Таро на лютий 2022 для земних знаків - Тельців, Дів, КозерогівВідео

04:52

Після 20-градусного морозу в Україну прийдуть "плюси": синоптики назвали дату

04:39

Гаряча ексВІА Гра млосно задерла ніжку і притулилася голими сідницями до стіни

04:27

43-річна Ані Лорак показала мокрі сідниці у відвертому бікіні

03:35

Голос країни-12: спадкова ворожка з команди Полякової виявилася похресницею популярного співакаВідео

03:19

Колишня кохана Ілона Маска показала фігуру в червоних стрінгах і топлесВідео

03:09

Від яких хвороб може захистити риб'ячий жир - відповідь нутриціолога

02:47

Чому в морози не можна одягати колготки під джинси та як утеплитися - відповідь експерта

02:38

Гороскоп Таро на лютий 2022 для вогняних знаків Зодіаку - Овнів, Стрільців, ЛевівВідео

01:40

Як подолати безсоння - дієвий лайфхак від доктора КомаровськогоВідео

01:31

Ризик втрати посади і загроза замаху: астролог розповів, що чекає на Зеленського в найближчий рік

00:50

Який з соків може допомогти впоратися з гіпертонією - відповідь вчених

00:30

Оля Полякова захопила кадрами в суперчервоному образі та ультракороткій сукніФото

25 січня, вівторок
23:42

Байден не має наміру відправляти війська США в Україну - Білий дімВідео

Реклама
23:27

Аlyona Аlyona взула чоботи на руки та висловилася щодо підкаблучників

23:00

Віщують неприємності та небезпеку: що не можна робити зі свічкою в будинкуВідео

22:57

Прем'єр Хорватії виправдався за скандальні слова Мілановича щодо України

22:19

Демарш президента Хорватії: МЗС України вимагає публічних вибачень

22:16

Україну накриє потужний снігопад і сильний морозВідео

21:45

Байден заявив про готовність запровадити санкції проти Путіна у разі нападу Росії на УкраїнуВідео

21:38

Сон, як у немовляти: як потрібно спати, щоби виспатися - 7 простих порад

21:24

Чекаємо ще одного "птаха": в Україні анонсували нову партію допомоги від СШАВідео

21:16

Сутички на акції ФОПів під Радою: в поліції розповіли про постраждалих

20:41

"Тонкощі дипломатичної гри": Зеленський звернувся до українців через загрозу вторгнення РФВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти