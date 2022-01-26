Телеканал CNN "приєднав" Харків до Росії

У сюжеті CNN у правому верхньому куті висвічувався напис "Харків, Росія" / скріншот

Американський телеканал CNN у прямому ефірі 25 січня позначив український Харків як частину Росії.

В сюжеті про Україну впродовж 20 секунд у правому верхньому куті висвічувався напис "Харків, Росія". Йшлося про військові навчання Збройних сил РФ. Далі транслювалося інтерв'ю з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Як повідомляв Главред, 25 січня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Харків ніколи не буде окупований.

Про це він написав у коментарях під своїм відео про підсумки засідання РНБО в Instagram. Зокрема, таким чином глава держави відреагував на коментар користувача під ніком Сергій про можливе захоплення Росією Харкова.

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