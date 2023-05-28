РФ стягує в Бахмут бойовиків "ДНР", а на фланги перекидає десантників - ISW

Перегрупування російських окупантів у Бахмуті може знизити можливості загарбників за іншими напрямками в Донецькій області.

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"Вагнерівці" відходять з Бахмута, щоб відновитися і перегрупуватися в тилу / Колаж: Главред, фото: Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, скріншот

Найманці ПВК "Вагнера" виходять з Бахмута Донецької області. На їхнє місце окупанти ймовірно відправлять бойовиків "ДНР", а регулярні частини військ РФ - на фланги міста. Таке перегрупування здатне знизити можливості загарбників на інших напрямках у Донецькій області. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

В ISW зазначають, що "вагнерівці" відходять з Бахмута, щоб відновитися і перегрупуватися в тилу, оскільки наступальні операції окупантів в місті й навколо нього зменшуються.

За даними українських військових, російські наступальні операції різко скоротилися до двох бойових зіткнень на Бахмутському напрямку, а заступник міністра оборони Ганна Маляр пояснила це скорочення виходом загарбників на місці та перегрупуванням сил в цьому районі.

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У Генштабі ЗСУ 27 травня повідомили, що війська РФ провели безуспішні наступальні операції на захід від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) і в напрямку Предтечиного (15 км на південний захід від Бахмута).

Також Маляр заявила, що Сили оборони займають домінуючі позиції на північ і південь від Бахмута і що ЗСУ припинили бойові дії 26 і 27 травня для виконання інших завдань. Вона також заявила, що українські військові продовжують контролювати позиції на південно-західній околиці міста Бахмут.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що "вагнерівців" виводять з Бахмута, крім того вони "перегруповуються ще в трьох точках".

"Заяви Пригожина, ймовірно, вірні, враховуючи зниження російських наступальних можливостей навколо Бахмута і українські заяви про ситуацію в Бахмуті", - пишуть аналітики Інтституту вивчення війни.

Тим часом в Міноборони Великої Британії повідомили, що "ДНРівці", ймовірно, увійшли в Бахмут 24 травня та почали операції із зачистки.

Раніше експерти ISW зафіксували підрозділи 132-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу "ДНР", що діяли на Бахмутському напрямку після боїв в районі Авдіївки.

В даний час неясно, чи діють підрозділи цієї бригади всередині міста, але ватажок угруповання з ОРДО Денис Пушилін раніше підняв прапор "ДНР" в Бахмуті, що, ймовірно, вказує на те, що їхні бойовики беруть Бахмут під свій контроль.

У ISW зазначають, що перекидання російськими підрозділами "ДНРівців" до Бахмута може знизити темпи російських наступальних операцій на лінії Авдіївка - Донецьк.

У Генштабі ЗСУ 27 травня повідомили, що війська РФ провели 13 бойових операцій на сході України, з яких сім ударів було завдано в районі н.п. Мар'їнка (приблизно в 19 км на захід від Донецька).

"Російські наступи в районі Авдіївки неухильно знижуються, принаймні, з 8 квітня після того, як російське військове командування спробувало активізувати наступальні операції поблизу населеного пункту в середині березня, а перекидання підрозділів "ДНР" в Бахмут може ще більше уповільнити дії Росії на лінії Авдіївка - Донецьк", - йдеться у звіті.

При цьому РФ, схоже, посилює фланги Бахмута регулярними з'єднаннями військ РФ. За оцінкою Міноборони Великої Британії, в останні тижні частини 31-ї бригади Повітряно-десантних військ РФ, ймовірно, були перекинуті з лінії Сватове - Кремінна для посилення флангів Бахмута.

Перед цим українські військові повідомляли, що російські сили перекидають невказані підрозділи ПДВ, мотострілків і спецназу на Бахмутський напрямок після успішних контратак ЗСУ на Бахмутських флангах. ISW також спостерігав за "козацькими підрозділами" в Соледарі, хоча вони, ймовірно, раніше діяли в цьому районі.

Ситуація в Бахмуті

25 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що почалося виведення його найманців з Бахмута Донецької області. За його словами, до 1 червня підрозділи вийдуть з міста в тилові райони.

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Потім він раптом заговорив про виведення "вагнерівців" з міста.

За його словами, після виходу "вагнерівців" з Бахмута їхні позиції займуть російські солдати, підпорядковані Міністерству оборони країни-агресора.

Тим часом президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що попри заяви ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина про вихід його бойовиків з Бахмута 25 травня, "вагнерівцям" не дадуть вийти з міста.

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