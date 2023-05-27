Окупантам у Бахмуті загрожує пастка: ЗСУ можуть почати нову фазу операцій – ISW

Українські військові провели біля Бахмута низку успішних операцій. Це може ускладнити передачу вагнерівцями захоплених ними позицій російській регулярній армії.

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ЗСУ можуть почати нову фазу операцій у Бахмуті/ колаж: Главред, фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, 93 ОМБр Холодний Яр

Російські окупанти знизили темпи наступу у районі Бахмута на Донеччині. Українські військові можуть розпочати на цьому напрямі нову фазу операцій. Таким чином захисники України можуть завадити бойовикам ПВК "Вагнера" передати позиції у місті регулярним російським військам.

Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони зазначають, що, згідно з повідомленнями російських воєнних блогерів, Збройні сили України провели успішні контратаки поблизу двох населених пунктів – Оріхово-Василівки (за 11 км від Бахмута) і Кліщівки (за 7 км від Бахмута). Такими діями захисникам України вдалося відкинути вагнерівців з їхніх позицій та відсунути їх на кілометр.

Крім того, у звіті ISW за 26 травня йдеться про те, що українські військові захопили висоти вздовж траси E40 (Бахмут – Слов'янськ) біля Оріхово-Василівки. Зазначається, що на цій ділянці фронту зараз відбуваються бої. Також аналітики зазначають, що українські бійці просунулися у бік Кліщівки і перетнули канал Сіверський Донець.

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Аналітики ISW наголошують, що успішні дії української армії можуть завадити бойовикам ПВК "Вагнера" передати захоплені ними позиції у Бахмуті російським регулярним військам.

"Зниження темпів російських наступальних операцій у районі Бахмута і повідомлення про продовження операції з надання допомоги на місці, ймовірно, ще більше дають українським силам у цьому районі ініціативу розпочати нову фазу операцій навколо міста, якщо вони того забажають", – зазначили в ISW.

Ситуація у Бахмуті

Нагадаємо, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів, що українські військові "засипають" російських окупантів артилерійським вогнем у Бахмуті. Останнім часом кількість артилерії на цьому напрямку значно збільшилась.

Раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначав: власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин розуміє, що ситуація у Бахмуті може розвернутися на 180 градусів, і російські загарбники опиняться у дуже поганому становищі. Саме тому вагнерівці намагаються накивати звідти п’ятами. ЗСУ взяли усі панівні висоти навколо міста, тому вони можуть зупинити будь-яке пересування окупантів у Бахмуті вогнем артилерії.

Також Жданов зазначав, що однією з причин виведення бандформувань ПВК "Вагнера" з Бахмута Донецької області є те, що ватажок цього угруповання Євген Пригожин бачить, як "військо, яке він курирує, множать на нуль". Пригожин розуміє, що не сьогодні-завтра "вагнерівці" закінчаться чисто фізично, не виключає експерт.

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