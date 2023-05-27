Окупантів РФ відкинули на пів кілометра: ЗСУ пішли вперед під Бахмутом

Сергій Череватий назвав заяви Євгена Пригожина "латентною капітуляцією його злочинного угруповання".

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Українські військові продовжують контратакувати під Бахмутом / 36 ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, Twitter

В ході контратакуючих дій в районі Бахмута Сили оборони України змогли просунутися на 350-400 м на деяких позиціях, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"В ході наших контратакуючих дій на деяких позиціях наші підрозділи змогли просунутися на відстань від 350 до 450 м", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

Спікер зазначив, що українським силам вдалося знищити 54 окупанта, 84 отримали поранення. Крім того, знищено РСЗВ "Град", три гармати, 3 БПЛА, самохідний міномет 2С4 "Тюльпан", а також два польових склади з боєприпасами.

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"На Бахмутському напрямку ми дійсно спостерігаємо меншу динаміку активності ворога. За цю добу відбулося 2 бойові зіткнення, за минулі теж - від 1 до 3. Це набагато менше в порівнянні з тим, як ворог себе протягом усіх попередніх місяців. Однак залишається активна інтенсивність в плані вогневого ураження наших позицій. 465 разів ворог бив різними системами і калібрами по наших позиціях. 2 авіанальоти сталося", - повідомив Череватий.

Він пов'язав зниження активності противника в основному через "великі поразки" і втрати протягом декількох місяців.

"Щодня ворог тільки вбитими мав втрати понад 100 окупантів і приблизно таку ж кількість, трохи більше, — пораненими. Ми прогнозували 2 місяці тому, що при збереженні такої динаміки втрат і без знаходження джерела поповнення особового складу ворог буде по суті розбитий. Що по суті І сталося", — пояснили в ЗСУ.

Крім того, він підтвердив, що окупанти проводять "певні ротаційні дії", з чим також пов'язано зменшення активності бойових дій.

"Наскільки масово і наскільки дійсно він (Пригожин - ред.) повністю виведе підрозділи злочинного угруповання - потрібно трохи часу для верифікації, оскільки вони дійсно ще залишаються в самому Бахмуті", — пояснили в ЗСУ.

Спікер назвав заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина "латентною капітуляцією його злочинного угруповання".

Ситуація навколо Бахмута

Раніше президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута.

Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

У свою чергу гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", — повідомив він.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер контратак Сил оборони України.

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