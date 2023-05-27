Вагнерівці йдуть з Бахмута "на інші три точки" – Данілов

Бойовики ПВК "Вагнера" не припинять воювати проти України після відходу з міста, а зосередяться на інших напрямках.

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Вагнерівці йдуть з Бахмута, але перегруповуються на інших трьох точках, каже Данілов/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Відхід бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" з Бахмута не означає, що вони припинять воювати проти України. Вагнерівці просто зосередяться на інших напрямках.

Вони перегруповуються в інших трьох точках. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю ВВС.

На запитання про те, чи справді вагнерівці відходять з Бахмута на Донеччині, він відповів ствердно. Але наголосив, що це не означає, що вони припинять воювати проти українців.

"Так, це відбувається. Але це не означає, що вони перестануть воювати з нами. Вони збираються більше зосередитися на інших фронтах... Вони перегруповуються в інших трьох точках", – зазначив Данілов.

Також секретар РНБО наголосив, що утримування Бахмута українськими військовими упродовж такого тривалого часу мало дуже велике значення. Він зазначив, що українці повинні захищати Бахмут, як і всі інші наші землі. Також Данілов додав, що це місто "відіграло велику роль у цій війні".

"Якщо ми почнемо залишати кожен населений пункт, це може привести нас до нашого західного кордону, як того хотів Путін з перших днів війни", – зазначив секретар РНБО.

Ситуація у Бахмуті

Нагадаємо, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів, що українські військові "засипають" російських окупантів артилерійським вогнем у Бахмуті. Останнім часом кількість артилерії на цьому напрямку значно збільшилась.

Раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначав: власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин розуміє, що ситуація у Бахмуті може розвернутися на 180 градусів, і російські загарбники опиняться у дуже поганому становищі. Саме тому вагнерівці намагаються накивати звідти п’ятами. ЗСУ взяли усі панівні висоти навколо міста, тому вони можуть зупинити будь-яке пересування окупантів у Бахмуті вогнем артилерії.

Також Жданов зазначав, що однією з причин виведення бандформувань ПВК "Вагнера" з Бахмута Донецької області є те, що ватажок цього угруповання Євген Пригожин бачить, як "військо, яке він курирує, множать на нуль". Пригожин розуміє, що не сьогодні-завтра "вагнерівці" закінчаться чисто фізично, не виключає експерт.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що російські окупанти знизили темпи наступу у районі Бахмута на Донеччині. Українські військові можуть розпочати на цьому напрямі нову фазу операцій. Таким чином захисники України можуть завадити бойовикам ПВК "Вагнера" передати позиції у місті регулярним російським військам.

Дивіться відео про те, що російський правозахисник Марк Фейгін розповів про долю Бахмута:

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