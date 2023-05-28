ЗСУ 'відріжуть' росіян: експерт назвав терміни оточення окупантів у Бахмуті

ЗСУ зайняли укріплений плацдарм за Бахмутом і тримають там оборону, пояснив Павло Нарожний.

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Експерт спрогнозував подальші бої за Бахмут / колаж Главред: фото: Українська добровольча армія, Twitter

Операція українських сил на Бахмутському напрямку є одним з елементів контрнаступу Збройних сил України, заявив військовий експерт Павло Нарожний.

Знищення логістики, а також складів РФ з паливом і боєприпасами він назвав в інтерв'ю 24 каналу підготовчими заходами.

"Мабуть, це буде перша операція в історії військової науки з використанням далекобійної високоточної зброї, без використання флоту, майже без використання авіації. Тому більш ніж упевнений, що вже в деякій мірі почалося", – не виключив експерт.

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При цьому він нагадав про те, що ЗСУ зайняли укріплений плацдарм за Бахмутом і тримають там оборону.

"Більше того, навіть наступає. Зараз все російське угруповання в оперативному оточенні - всі підходи контролюються за допомогою артилерії та інших далекобійних засобів. Вагнерівцям і регулярним військам ворога дуже важко в цьому місті", — упевнений співрозмовник.

Разом з тим він не виключив, що українські сили зможуть "відрізати" росіян на цьому напрямку.

"Коли їх відріжуть – питання часу. Ми бачимо, що Росія не може чинити опір на цих околицях. За моєю оцінкою, до двох тижнів росіяни або виведуть свої війська, або потраплять в оточення", – додав Нарожний.

Ситуація навколо Бахмута

Раніше президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута.

Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

У свою чергу гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", — повідомив він.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер контратак Сил оборони України.

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