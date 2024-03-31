РФ будує залізницю, яка може стати серйозною проблемою - Буданов

Водночас очільник української розвідки каже, що ЗСУ зможуть впоратися із сухопутною частиною дороги.

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РФ будують залізницю / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Російські окупанти будують залізницю на окупованих територіях. Ця дорога може стати серйозною проблемою для України. Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Процес будівництва цієї дороги вже добігає кінця.

"Росія вже понад рік будує залізницю, щоб з'єднатися з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес уже майже завершено, і це може становити нам серйозну проблему", - каже Буданов. відео дня

Він також натякнув на те, що українські військові точно зможуть впоратися із сухопутною частиною залізниці.

"У цьому досвід у нас є, і це набагато легше, ніж питання Кримського мосту", - додав Буданов.

РФ піде в новий наступ - останні новини за темою

Нагадаємо, що західні аналітики вважають, що Росія влітку 2024-го може організувати наступ. У матеріалі західного видання The Economist ідеться про те, що через загрозу нового наступу РФ Україна має терміново мобілізувати більше людей у війська та побудувати надійнішу оборону на лінії фронту.

Головний генерал США Чарльз Браун оцінив, чи піде РФ у новий великий наступ. Браун закликав швидше ухвалити надання оборонної допомоги Україні від США. Він не виключає варіанту, що ЗСУ знову можуть зіткнутися з продовженням артобстрілів.

Майор Гетьман попередив і назвав небезпечні напрямки наступу. Він вважає, що 100 тисяч зараз у росіян у резерві вже є, вони пройшли курс молодого бійця, може, навіть якесь бойове злагодження. Вони можуть піти в наступ із двох-трьох напрямків.

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