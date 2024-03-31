"Це дуже вигідно": Буданов сказав, як рейд в РФ змінив ситуацію на фронті

Російські добровольці змогли відтягнути увагу та сили окупантів на свої ж прикордонні населені пункти.

https://glavred.net/ukraine/ce-duzhe-vigidno-budanov-skazav-yak-reyd-v-rf-zminiv-situaciyu-na-fronti-10554314.html Посилання скопійоване

Україні вигідні рейди російських добровольців на території РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Україні вигідно те, що російські добровольці пішли у наступ на територію РФ та влаштували там потужний рейд. Це значно відвертає увагу ворога на фронті в Україні. Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Станом на зараз для нас це дуже вигідно, що вони змогли розтягнути угруповання, відволікти сили на фронті на оборону своїх (російських, - ред.) прикордонних рубежів", - сказав Буданов.

Він додав, що добровольці поки не мають змоги дійти зі зброєю аж до Москви. Водночас у них буде цей шанс, коли ситуація на фронті зміниться. Це вдасться реалізувати, коли окупанти почнуть відступати на фронті.

відео дня

"Коли зміниться ситуація більше на фронті, їм стане легше просуватися далі і досягати своєї мети", - додав він.

Наступ на РФ - російські добровольці влаштували рейди

Як повідомляв Главред, 12 березня бійці РДК (російський добровольчий корпус), Легіону "Свобода Росії" і Сибірського батальйону почали бойові дії на території Росії. Повідомляється, що під контроль російських добровольців перейшов населений пункт Лозова Рудка Бєлгородської області. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав політичний координатор військової організації росіян "Легіон "Свобода Росії" Ілля Пономарьов.

Також, начальник штабу російського добровольчого корпусу (РДК) розкрив деталі спільної операції російських добровольців на території Бєлгородської області РФ. Олександр "Фортуна" в інтерв'ю російському телеграм-каналу повідомив, що його підрозділ зумів просунутися "на кілька десятків кілометрів" углиб російської території і навіть взяти полонених.

До того ж глава штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна" розповів про просування повстанців у прикордонних областях РФ. Російські добровольці просуваються вздовж лінії зіткнення в Бєлгородській і Курській областях, задіявши весь потенціал і резерви, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Що відомо про російський добровольчий корпус (РДК) Російський добровольчий корпус — військовий підрозділ Збройних сил України, який сформований вихідцями з Росії, що проживають на території країн Європейського союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України. На цей час проводять бойові дії на Авдіївському напрямі, Запорожжі, Лиманському напрямі, так і на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред