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Великий наступ Росії у квітні: майор попередив та назвав небезпечні напрямки

Юлія Закрепа
30 березня 2024, 16:42
Майор НГУ вважає, що 100 тисяч зараз у росіян у резерві вже є, вони пройшли курс молодого бійця, може, навіть якесь бойове злагодження.
Великий наступ Росії у квітні: майор попередив та назвав небезпечні напрямки
Росія готує наступ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: deepstatemap

Ветеран російсько-української війни, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман повідомив, що у найближчі місяці варто очікувати серйозних наступальних дій РФ з двох-трьох напрямків. Однак, є припущення, що наступ може відбутися раніше.

"Поки що переміщення військ на якийсь напрямок не відбулося. Але росіяни можуть переміщувати війська вздовж лінії фронту доволі швидко, для цього їм треба тиждень максимум. Раніше говорили про два-три тижні, але зараз вони можуть це робити тиждень, відносно невеликою кількістю, 100 тис. військ за тиждень. Зараз немає на чому їх перевезти, все це прораховується. Але очікувати наступу Росії треба в найближчі місяці. Хоча є припущення, що такий наступ може відбутися раніше, вже у квітні", - сказав він в інтерв'ю на телеканалі "Еспресо".

Армія - це щонайменше 40 тисяч людей. 100 тисяч зараз у росіян у резерві вже є, вони пройшли курс молодого бійця, може, навіть якесь бойове злагодження - це резерв, який вони вже можуть використовувати, зауважив Гетьман.

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"Давайте аналізувати те, що сказав міністр нападу РФ Шойгу: він сказав, що можна сформувати десь дві армії. Це декілька бригад, батальйонів, він їх перераховував. Зрозуміло, що він це сказав аби сказати, але з цього можна створити потужне угруповання. Також росіяни можуть посилити мобілізацію. Це їм дасть ще двісті чи триста тисяч. Людей будуть навчати, вони вже не кидають непідготовлених у бій. Я певен, що за декілька тижнів їх підготують. І швидше за все, ці новітні долучені будуть поповнювати ті підрозділи, які були пошматовані українськими Збройними Силами під час зимового наступу росіян", - додав майор запасу НГУ.

Окупанти можуть наступати з двох-трьох напрямків, каже Гетьман.

"Вони будують додаткові логістичні можливості, рокадні дороги, щоб можна було швидко перевозити техніку, людей, пальне, мастило - все, що необхідно для ведення бойових дій. Не хочеться вести розмову про те, де саме, з якого напрямку вони почнуть проводити атакувальні дії. Є північний, східний і південний напрямки. В якому з цих напрямків росіяни робитимуть удар, чи, можливо, з декількох напрямків одразу. Бо якщо пригадати, як ми робили контрнаступальні дії майже рік тому, то тоді нам наші партнери - генерали з НАТО, інші поважні видання казали, що наступати в одному місці - це неправильно, треба атакувати у двох-трьох місцях, це розтягує оборону ворога й так далі, тобто може дати більше зиску, можна досягнути більшого ефекту, якщо наступати не на одному, а на двох-трьох напрямках. Що росіяни розтягнуться, ми теж чудово розуміємо, бо послухали поради нам і так само робитимуть наступ з якихось двох-трьох напрямків", - сказав він.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Нагадаємо, що західні аналітики вважають, що Росія влітку 2024-го може організувати наступ. У матеріалі західного видання The Economist йдеться, що через загрозу нового наступу РФ Україна повинна терміново мобілізувати більше людей у війська і побудувати більш надійну оборону на лінії фронту.

Головний генерал США Чарльз Браун оцінив, чи піде РФ у новий великий наступ. Браун закликав швидше ухвалити надання оборонної допомоги Україні від США. Він не відкидає варіанту, що ЗСУ знову можуть зіткнутися з продовженням артобстрілів.

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війна в Україні ЗСУ Олексій Гетьман
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