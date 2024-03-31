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У містах розпочались відключення світла: в Укренерго назвали атаковані об'єкти

Ангеліна Підвисоцька
31 березня 2024, 11:25
Російські окупанти били по високовольтним підстанціям у південному регіоні.
отключение света, шахед
РФ атакувала високовольтні підстанції у південному регіоні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, фото: depositphotos.com/ua

Російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами. Ціллю ударів були високовольтні підстанції у південному регіоні. Про це повідомляє Укренерго.

В Одесі та прилеглих районах розпочались аварійні відключення через пошкодження обладнання енергетики. Зазначається, що у випадку зростання споживання кількість будинків без електроенергії може збільшитись.

Обмеження також діють на території Харківської області та у Кривому Розі.

відео дня

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що українським силам ППО вдалося знищити 8 безпілотників. Уламки збитого дрона впали на енергооб'єкт області. Там розпочалась пожежа, через що відбулось знеструмлення кількох населених пунктів.

"Станом на 10:00 без електропостачання в області перебувають 10 тисяч абонентів м.Одеси та Одеського району. Відновлювальні роботи тривають", - написав Кіпер.

За даними Міненерго, росіяни намагалися атакувати одразу кілька підстанцій Укренерго в Одеській області.

"Унаслідок одного з ударів від загальної енергосистеми короткостроково відключалися ТЕЦ і понад 170 тисяч споживачів. Знеструмилися побутові споживачі в Одесі та області (їх частково заживили), а також припиняли генерацію об'єкти ВДЕ - дві біогазові станції та вітрова електростанція. Станом на ранок залишаються відключеними 10,5 тисячі споживачів. Також НЕК "Укренерго" застосовуються в регіоні аварійні відключення", - повідомляє Міненерго.

У Львівській області під час ракетної атаки аварійно вимкнулася повітряна лінія. Через це було тимчасово знеструмлено один із населених пунктів.

У західному регіоні росіяни знову атакували один із газових об'єктів. Там загинула одна людина, вона не була працівником підприємства.

У містах розпочались відключення світла: в Укренерго назвали атаковані об'єкти
Що таке дрон Shahed / Инфографика: Главред

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Обстріл України 31 березня - останні новини за темою

У ніч на 31 березня Росія запустила рій ракет по Україні. Багато ракет летіли на захід України, через що Польща підняла літаки.

Повітряні сили України зафіксували пуски крилатих ракет із Ту-95МС. Моніторингові канали повідомляли про те, що в повітрі були щонайменше 3 борти. Ракети летіли в бік Львова та Івано-Франківської області.

У Збройних силах зазначили, що українськими силами було збито 9 крилатих ракет і 9 дронів. Загалом росіяни запустили по Україні 14 ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-9МС і 11 "шахедів".

Пізніше Наталія Гуменюк розповіла про підлу тактику ударів РФ. Росіяни застосовують комбіновані атаки. Вони запускають дрони, а коли ті долітають, б'ють ракетами.

Унаслідок ворожої атаки загорівся об'єкт енергетики в Одеській області. Постраждалих там немає.

Також стало відомо про те, що РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Це той об'єкт, який ворог намагався знищити 24 і 29 березня. Унаслідок удару зруйновано адміністративну будівлю. Уже відомо про загиблу людину, рятувальники розбирають завали.

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