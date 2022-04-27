Мають намір звинуватити в нападі Україну: Росія готує ракетні удари по Придністров'ю - ЗСУ

Росія готує провокацію у Придністров'ї - армія України / ua.depositphotos.com

Війська Росії готують нову провокацію. Вони збираються завдати ракетних ударів по Придністров'ю, щоб звинуватити Україну в нападі на невизнаний молдавський анклав. Українцям слід зберігати спокій, витримку, і не піддаватися російським пропагандистським повідомленням. Про це заявили в Оперативному командуванні Південь.

"Ворожі сили готують провокації з ракетними ударами по Придністров'ю, щоб звинуватити Україну в нападі на невизнану республіку", - йдеться в повідомленні командування, опублікованому в Facebook.

читайте такожУкраїна може захопити Придністров'я за "клацанням пальців" - АрестовичВійськові просять українців бути спокійними, дотримуватися необхідних заходів безпеки і не довіряти повідомленням, які поширює російська пропаганда. Також людей закликають не тиражувати фотографії з місць інцидентів і робіт, які там ведуться.

"Пам'ятайте, жодний лайк або перегляд не вартий людського життя і не повинен бути поштовхом до руйнування країни. Не поширюйте фото і відео з місць попадання і відновлюваних робіт. Тільки разом переможемо, тому що наша сила в єдності", - підкреслили в Оперативному командуванні.

Ситуація у Придністров'ї

У Придністров'ї, яке належить Молдові, але захоплене Росією, 25 квітня сталися вибухи. Їх зафіксували в будівлі так званого "Міністерства державної безпеки" "Придністровської Молдавської республіки".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що це провокація ФСБ. Там повідомили, що під обстрілом також опинилася і філія ФСБ у "ПМР". За даними ГУР, Росія може влаштувати терористичні акти у Тирасполі і на інших захоплених територіях.

26 квітня стався вибух у селищі Маяк Григоріопольського району у Придністров'ї. Були підірвані ретрансляційні вишки. Виведені з ладу дві потужні антени, що транслювали російські радіостанції.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що війська Росії у Придністров'ї приведені в стан повної бойової готовності. Силові структури перевели на посилений режим служби.

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