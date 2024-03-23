РФ зібрала 100-тисячний "кулак": Жданов назвав, які міста під загрозою

Країна-агресор РФ тримає в Луганській області велике угруповання військ, каже Олег Жданов.

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Олег Жданов дав прогноз щодо війни в Україні / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, mil.ru

Країна-агресор РФ хоче примусити Україну до миру на умовах Москви, фактично - до капітуляції, заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Росія - не та країна, яка буде що-небудь відкладати в довгий ящик. Якби у Росії сьогодні були сили і засоби, вона б повторила і Бахмут, і Авдіївку", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт говорить про те, що в Кремлі не скасовували завдання із захоплення чотирьох областей України в їхніх адміністративних кордонах.

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"А в Запорізькій і Херсонській областях ще ого-го-го скільки території не захоплено Російською Федерацією", - нагадав він.

Співрозмовник зазначив, що скоро вже рік, як у Луганській області стоїть 100-тисячне угруповання російських військ навпроти Куп'янська та Лиману.

"Воно кілька разів намагалося почати наступальну операцію, але не виходило. А зараз уже є інформація, що Герасимов ухвалив рішення зняти частину військ із Куп'янського напрямку для локалізації вогнищ бойових дій у Курській і Бєлгородській областях. Тому, якби у Росії була можливість, вона б наступала", - додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ситуація навколо Куп'янська

Раніше повідомлялося про те, що окупанти стягнули сотні танків для наступу на Куп'янськ. На ділянці Куп'янського напрямку йдеться про 42 тисячі російських військових, які готові до наступу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ під Куп'янськом. Президент заслухав доповідь командира 14-ї бригади про оперативну ситуацію на фронті.

У РНБО попередили про загрози на Куп'янському напрямку. Лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко повідомив, що Росія дійсно концентрує значні військові сили в районі Куп'янська. Він також зазначив, що Захід повинен зрозуміти серйозність ситуації на фронті.

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