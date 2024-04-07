Вдарили по центральній частині міста: РФ атакувала Харків КАБами, є постраждалі

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що зафісковано 4 прильоти по Харкову, є інформація про постраждалих внаслідок вибухів в центральній частині міста.

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Всього зафіксовано чотири прильоти по місту - є постраждалі / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Вдень, 7 квітня, російські окупанти завдали потужних ударів по Харкову та Харківському району. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів по Харкову Місто Харків та Харківський район. Окупанти вдарили по центральній частині міста. Попередньо: є поранені", - написав він.

Крім того, він зазначив, що на місці влучань працюють профільні служби, попередньо відомо про пошкодження житлової інфраструктури.

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У свою чергу мер міста Ігор Терехов зазначає, що є поранені внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів міста.

"Всього зафіксовано чотири прильоти по місту. Один прийшовся у приватний будинок. Щодо кількості постраждалих інформація уточнюється", - зазначив Терехов.

Перед вибухами в Харкові, в Повітряних силах попереджали про загрозу застосування КАБів для Харківщини.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині", - зазначалось в повідомленні.

Що відопмо про КАБи / Інфографіка: Главред

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Удари по території України - обстріл Харкова

В ніч на 7 квітня РФ завдала ракетно-дронового удару по території України. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити всі 17 російських дронів. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі командувач Повітряних Сил, генерал-лейтенант Микола Олещук.

Крім того, вночі 7 квітня, російський безпілотник атакував приватний житловий будинок, що призвело до загоряння будівлі. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

6 квітня Росія обстріляла артилерією Покровський район Донецької області. Снаряди вразили приватний сектор, що призвело до загибелі чотирьох осіб. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

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